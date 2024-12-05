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Волонтерскому движению Сбера – 15 лет

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Сегодня по всей стране работают 35 тыс. наших волонтёров

Сегодня, 5 декабря, в России празднуется День волонтёра, который был учреждён указом Президента РФ 27 ноября 2017 года. Этот день объединяет людей, которые бескорыстно делают добрые дела: помогают детям с опытом сиротства, бездомным, людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, подопечным детских домов и домов престарелых, животным. Движение волонтёров активно развивается в крупных компаниях — например, в Сбере оно существует уже 15 лет.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«По всей стране работают 35 тыс. волонтёров Сбера — это население целого города. Инициативы у наших волонтеров масштабные и при этом разнообразные, каждый может выбрать занятие по душе. Это и преподавание финансовой грамотности, и защита окружающей среды, и помощь людям в трудной ситуации. Мы гордимся нашими коллегами, которые будучи профессионалами своего дела, имеют активную жизненную позицию и каждый день делают мир лучше».

Волонтёрские проекты появляются в каждом регионе, где расположены офисы банка. В 2024 году наши отделения открылись в новых регионах, и почти сразу волонтёрские команды стали решать социальные задачи. В ДНР и ЛНР волонтёры собирают книги и гуманитарную помощь для военнослужащих, помогают беженцам. В Крыму организован проект по социализации людей с ампутациями «Инклюзивная среда», благодаря которому люди с инвалидностью начинают заниматься спортом и участвовать в паралимпийских соревнованиях. Сотрудники в Симферополе благоустроили хоспис и подключились к федеральному проекту «Финансовая грамотность для воспитанников детских домов».

Традиционно в каждом регионе наши сотрудники помогают бережно хранить природу и культурное наследие. Ежегодно эковолонтёры организуют почти тысячу активностей по очистке лесов и рек, озеленению территорий. Такие проекты, как «Культурные коды Иркутска», «Одинокий тополь» в Калмыкии, «Купеческий ренессанс» в Якутии, «Менам муза» в Коми, «Восстановление храма в селе Парское» и многие другие, возвращают интерес к историческим и культурным ценностям народов России.

Главный принцип волонтёрских социальных проектов — умная помощь. Опираясь на свой профессиональный и жизненный опыт, наши коллеги инвестируют своё время в социализацию и профориентацию детей с опытом сиротства и инвалидностью, создание комплексных экологических проектов, решения по развитию территорий.

Благодаря ежегодному конкурсу социальных проектов отбираются лучшие команды, которые получают возможности для тиража своих проектов. Нынешний конкурс стал рекордным по числу проектов: было подано 167 заявок, 37 из них победили. Практически в каждом уголке России, включая новые территории, наши волонтёры решали значимые социальные проблемы.

Проект поддержки женщин, воспитывающих детей с инвалидностью, появился в Воронеже. Волонтёры назвали его «Счастливая мама — счастливая семья» и за три года стали надёжным помощником для почти 60 семей. Мамы — участники проекта получают психологическую помощь, развивают навыки, которые помогают справиться с эмоциональным напряжением. Благодаря проекту женщины обучились самопрезентации, занялись профориентацией и запланировали карьерные шаги.

В планах проекта — сотрудничество со специализированными НКО, объединяющими 50 тыс. мам детей с инвалидностью в более чем 60 регионах. Инициатива волонтёров была поддержана в числе других 36 проектов — победителей конкурса.

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