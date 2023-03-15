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"Волоком тянут": насильно мобилизованных украинцев под конвоем и в наручниках начали свозить под Купянск

Насильно мобилизованных украинцев под конвоем в наручниках начали свозить под Купянск
"Волоком тянут": насильно мобилизованных украинцев под конвоем и в наручниках начали свозить под Купянск

Фото: открытые источники

Принудительно мобилизованных в армию украинцев свозят в район города Купянска в Харьковской области, зачастую мужчин тащат волоком находятся в наручниках и к ним применяется насилие, рассказал в интервью РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооруженных формирований Украины. Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках. Также не редки случаи, когда их волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа", - рассказал Марочко.

Многие мужчины одеты не по сезону, прибывают в домашней одежде.

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