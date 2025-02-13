Волго-Вятский банк Сбербанка: жители оценили удобство и безопасность сделок без ипотеки

В 2024 году спрос на проведение неипотечных сделок с недвижимостью вырос на 25%.

31 тысячу сделок с недвижимостью совершили жители в Волго-Вятском банке Сбербанка с помощью неипотечных сервисов. Банк по итогам прошлого года зафиксировал увеличение таких сделок на четверть. Неипотечными сервисами могут воспользоваться клиенты, которые покупают недвижимость за собственные средства, не оформляя при этом ипотеку.

Марина Алексеевна, клиент Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Недавно мне посчастливилось стать обладательницей собственной квартиры. Обратившись в Сбер для оформления неипотечной сделки, я получила целый ряд значимых для меня преимуществ. Cделка прошла максимально быстро и без лишних хлопот, я была уверена в её надежности. Я благодарна Сберу за оказанную поддержку и за то, что сотрудники помогают своим клиентам осуществить такую важную покупку максимально комфортно».

Воспользоваться неипотечными сервисами при оформлении сделок с недвижимостью можно в любом отделении банка. Услуга актуальна всем, в частности тем, кто покупает недвижимость в другом городе или регионе – выезжать покупателю или продавцу не потребуется, все можно провести дистанционно. Клиент также может проверить приобретаемую недвижимость и получить сертификат на один год на возмещение средств на случай непредвиденных рисков, поручить банку подготовить договор купли-продажи.

Чаще всего в прошлом году за этой услугой в банк обращались жители Нижегородской области, которые провели более 7,1 тысяч таких сделок. В Татарстане жители обратились по сделкам 7 тысяч раз. Жители Пермского края воспользовались услугой около 4,3 тысяч раз, а жители Удмуртской Республики – более 4,1 тысяч раз.

В Чувашской Республике сервис был востребован более 2,4 тысяч раз, а во Владимирской области – 1,8 тысяч раз. Жители Кировской области доверили Сберу свою сделку с недвижимостью более 1,7 тысяч раз, в то время как в Республике Мордовия и Республике Марий Эл количество воспользовавшихся услугой составило 1,2 тысяча и 1 тысяча соответственно.

Значительный рост спроса на неипотечные сделки в прошлом году был отмечен в Республике Мордовия, который увеличился на 70% по сравнению 2023 годом, а также в Удмуртской Республике, где рост составил 60%.