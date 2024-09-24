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Волго-Вятский банк Сбербанка выплатил клиентам по инструментам хеджирования процентного риска 1,3 млрд рублей

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Об этом эксперты банка рассказали на бизнес-сессии «Возможности по управлению валютными и процентными рисками в период неопределенности», в которой приняли участие клиенты Сбера в Нижнем Новгороде.

С учетом колебаний ключевой ставки и волатильности курсов валют управление рыночными рисками становится все более актуальным, поэтому Сбер предлагает своим клиентам решения по управлению процентным риском, а также инструменты фиксации валютных курсов и финансирования в дружественных валютах.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Компании-участники внешнеэкономической деятельности сталкиваются с валютным риском, который также можно нивелировать использованием валютных деривативов. Большинство компаний подвержены процентному риску, он возникает при кредитовании и размещении денежных средств. При финансировании по плавающим ставкам бизнес может использовать инструменты управления процентным риском, которые позволяют зафиксировать максимальный уровень ставки, свыше которой компания не будет нести дополнительных расходов на обслуживание долга. За первые восемь месяцев 2024 года Волго-Вятский банк Сбербанка выплатил своим клиентам по инструментам хеджирования процентного риска 1,3 млрд рублей».

На бизнес-сессии специалисты банка, клиенты и независимые эксперты также обменялись аналитикой и прогнозами, обсудили актуальные вопросы хеджирования, поделились опытом его использования, особенностями и возможностями применения инструментов хеджирования.

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