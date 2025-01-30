Волго-Вятский банк Сбербанка в 2024 году помог жителям уберечь от мошенников 425 млн рублей

Всего за 2024 год благодаря эффективной антифрод-системе, бдительности сотрудников и тесному сотрудничеству с правоохранительными органами Волго-Вятский банк Сбербанка помог клиентам уберечь от мошенников более 425 млн рублей.

Так, в Нижегородской области Сбер помог уберечь 119 млн рублей, в Пермском крае — 81 млн рублей, в Чувашской Республике — 60 млн рублей. Также были сохранены крупные суммы и в других регионах: в Республике Татарстан — 47 млн рублей, в Кировской области — 43 млн рублей. В Удмуртской Республике и Республике Мордовия удалось защитить по 22 млн рублей, во Владимирской области — 20 млн рублей, а в Республике Марий Эл — 11 млн рублей.

Актуальными мошенническими схемами по-прежнему остаются: обманом получение доступа к аккаунту на «Госуслугах», обращения в мессенджерах с фейковых аккаунтов руководителя и звонки якобы представителей операторов связи и различных ведомств. Используя методы психологической манипуляции, мошенники запрашивают персональные данные, чтобы самим похитить деньги, либо убеждают людей самостоятельно переводить деньги на так называемые «безопасные» счета. При этом чаще всего под влияние злоумышленников попадают люди пожилого возраста.

Сбер непрерывно работает над улучшением систем защиты, активно сотрудничает с органами правопорядка. Сотрудники банка владеют всеми необходимыми знаниями, чтобы выявить признаки воздействия мошенников и помочь предотвратить хищение. Если по клиенту выявляется нетипичная операция, например, снятие в банкомате крупной суммы при постоянном использовании ранее банковской карты, она может быть приостановлена.

Пользователи в том числе могут дополнительно обезопасить себя, установив бесплатный определитель мошеннических звонков в СберБанк Онлайн. Также в приложении доступно порядка 20 сервисов по безопасности, многие из которых бесплатны. На портале Сбера «Кибрарий» пользователи могут прокачать свою киберграмотность ― в библиотеке киберзнаний есть информация об актуальных мошеннических схемах, об эффективных способах защиты и противодействия.

Благодаря работе сотрудников и антифрод-системе Сбер по итогам 2024 года помог гражданам сохранить от мошенников более 300 миллиардов рублей. Эффективность антифрод-системы банка достигла 99,8%.