Новости России
· 16+ · Служба новостей

Волго-Вятский банк Сбербанка: интерес жителей к монетам из драгоценных металлов вырос в 3,5 раза

Подписаться на Дзен.канал

В прошлом году жители приобрели более пятисот килограммов монет.

В прошлом году клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка вложили более 2,2 трлн рублей в инвестиционные и памятные монеты. Это в 3,5 раза превысило показатели предыдущего года, что подтверждает растущую популярность таких инвестиций.

В лидерах по объёму денежных средств, вложенных в монеты из драгметаллов – Республика Татарстан, Пермский край и Нижегородская область. При этом интерес к такого рода вложениям по сравнению с предыдущим годом больше всего вырос в Кировской области - в 7 раз, в Пермском крае – более чем в 5 раз и в Чувашской республике – в 4,5 раза.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Мы отмечаем значительный рост интереса к инвестициям в монеты из драгоценных металлов. В прошлом году наши клиенты приобрели полтонны монет, что в два раза больше, чем годом ранее. Такой тренд отражает стремление диверсифицировать свои вложения, а это хороший финансовый актив для долгосрочных накоплений. При этом мы отмечаем, что для некоторых покупка монет из драгоценных металлов, это не только выгодный инвестиционный актив, но и предмет коллекционирования. В прошлом году большим спросом пользовались монеты, приуроченные к 1000-летнему юбилею Суздаля и 650-летию Кирова».

Среди инвестиционных монет самой популярной монетой стала золотая монета «Победоносец». Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка приобрели 19 тысяч таких монет, инвестировав в них почти 1,5 миллиард рублей. На втором месте по популярности — золотой «Червонец». Также клиенты часто покупали монеты «Талисман Мишка» и «Талисман Леопард», посвящённые XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи.

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

4 часа назад

Стали известны сбывающиеся библейские признаки надвигающегося конца света

Не у нас

13 часов назад

Возбуждено уголовное дело из-за плохой транспортной доступности в Константиновке

санэпидемстанция обработка от клопов

Не у нас

день назад

Ученые выяснили насколько высока вероятность уничтожение человечества из-за ИИ

Интересное в Казани

3 дня назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025

элос-удаление пигментации в Москве

Не у нас

2 часа назад

Стало известно, как «безопасное» лекарство искалечило тысячи детей

Не у нас

день назад

К 2030 году выращивать зубы станет возможным

Не у нас

4 часа назад

Эксперт Гутыро рассказала о 2 способах защиты приватности в Сети

Не у нас

15 часов назад

ИИ выдумывает ответы на вопросы пользователей
Лонгриды
2 дня назад

Аномальная жара и затопленные дороги: чем опасна весна 2025 года в Татарстане?

Весна 2025 года принесла неожиданные последстви...

Новости Татарстана

12 минут назад

Кошельки Татарстана в опасности: мошенники придумали еще один способ обмана

Не у нас

47 минут назад

В Турции нашли обмороженного сотрудника аэропорта в багажном отсеке

Не у нас

57 минут назад

Рыбаки выловили нечто в Марианской впадине

Новости Татарстана

час назад

Казанские команды подрались на первенстве РФ по хоккею
В Татарстане 17 марта ожидается до +5 градусов
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане 17 марта ожидается до +5 градусов

Новости Татарстана

час назад

Муфтий РТ ответил, может ли женщина поститься без согласия мужа

Новости Казани

2 часа назад

В Казани после сдачи биометрии можно получить кешбэк на проезд в метро

Не у нас

2 часа назад

Климатологи считают, что цунами и пожары станут обычным явлением
Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте