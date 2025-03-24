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Волго-Вятский банк Сбербанка: число пользователей подписки СберПрайм увеличилось в 2,5 раза

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Общее количество пользователей подписок в Волго-Вятском банке Сбербанка на конец 2024 года превысило отметку в 2,3 млн.

Подписка СберПрайм продолжает завоёвывать всё большую популярность среди жителей регионов. В 2024 году количество активных пользователей увеличилось в 2,5 раза, а общее число подписчиков превысило 2,3 миллиона. Особо заметный рост отмечается в Республиках Марий Эл и Мордовия, а также в Кировской области.

Основная аудитория подписки — люди 35-45 лет, в то же время за последний год среди подписчиков выросло и число людей старшего поколения — они оформили почти полмиллиона подписок, а количество пользователей увеличилось в 3 раза.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«СберПрайм — наш флагманский продукт, которым пользуется каждый пятый клиент. За последний год условия по подписке существенно обновились, появились новые предложения и партнёры, возможность выбора двух дополнительных категорий для кешбэка по программе лояльности СберСпасибо, выросла выгода на одного клиента, улучшились клиентские пути, при этом стоимость остаётся невысокой.

СберПрайм гораздо больше, чем просто подписка: это надежный инструмент для рационального распределения бюджета и экономии, ставший неотъемлемым элементом современной финансовой жизни. Например, кешбэк до 10% на самые нужные категории позволяет вернуть часть расходов и инвестировать их в новые покупки. И мы отмечаем, что с каждым днем всё больше людей выбирают СберПрайм, оценивая удобство и практичность подписки».

Подписку можно оформить в офисе или самостоятельно в приложении СберБанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по Сбер ID, который есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона. Условия подписки применятся, как только клиент авторизуется в сервисах по Сбер ID.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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