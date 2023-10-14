«Война, натуральная война была развязана»: Владимир Путин высказался о ходе спецоперации

На саммите государств СНГ в Бишкеке российский лидер Владимир Путин отметил, что готов обсудить ход СВО с лидерам стран СНГ "с глазу на глаз", пишет РИА Новости.

По словам Путина, кризис на Украине имеет корни с 2014 года, коггда в стране прошел госпереворот и начались бои против юго-восточной части Украины. СВО - не начало войны, а всего лишь попытка ее прекратить.