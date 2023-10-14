«Война, натуральная война была развязана»: Владимир Путин высказался о ходе спецоперации
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На саммите государств СНГ в Бишкеке российский лидер Владимир Путин отметил, что готов обсудить ход СВО с лидерам стран СНГ "с глазу на глаз", пишет РИА Новости.
По словам Путина, кризис на Украине имеет корни с 2014 года, коггда в стране прошел госпереворот и начались бои против юго-восточной части Украины. СВО - не начало войны, а всего лишь попытка ее прекратить.
"Когда с глазу на глаз будем разговаривать, готов поделиться с вами актуальной ситуацией на этом направлении", — добавил Путин.
"Война, натуральная война против Донбасса была развязана", — пояснил Путин, отметив, что Россия сейчас пытается защитить жертв киевского режима от неизбежного в случае принадлежности к Украине геноцида.