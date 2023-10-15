«Война, натуральная война была развязана»: Владимир Путин сделал заявление о ходе спецоперации

Российский президент Владимир Путин на саммите в Бишкеке отметил, что он готов обсужить детали и ход СВО на территори Украины с лидерами стран-членов СНГ, однако сделает это "с глазу на глаз", пишет РИАН.

По словам Путина, война началась не в 2022 году, а в 2014-м, когда на Украине случился госпереворот. После него Украина развязала настоящую жестокую войну в отношении юго-восточных регионов, истребляя свое население. А потому СВО - не развязывание войны, а попытка остановить ее.

«Когда с глазу на глаз будем разговаривать, готов поделиться с вами актуальной ситуацией на этом направлении», — добавил Путин.

«Война, натуральная война против Донбасса была развязана», — пояснил российский лидер.

