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«Война, натуральная война была развязана»: Владимир Путин сделал заявление о ходе спецоперации

«Война, натуральная война была развязана»: Владимир Путин сделал заявление о ходе спецоперации

Фото: социальные сети

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Российский президент Владимир Путин на саммите в Бишкеке отметил, что он готов обсужить детали и ход СВО на территори Украины с лидерами стран-членов СНГ, однако сделает это "с глазу на глаз", пишет РИАН.

По словам Путина, война началась не в 2022 году, а в 2014-м, когда на Украине случился госпереворот. После него Украина развязала настоящую жестокую войну в отношении юго-восточных регионов, истребляя свое население. А потому СВО - не развязывание войны, а попытка остановить ее.

«Когда с глазу на глаз будем разговаривать, готов поделиться с вами актуальной ситуацией на этом направлении», — добавил Путин.
«Война, натуральная война против Донбасса была развязана», — пояснил российский лидер.

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