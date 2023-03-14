"Воин не кричит, воин решает!": Рамзан Кадыров жестко ответил жалующимся на условия в зоне СВО

Рамзан Кадыров призвал всех жалующихся на условия в зоне спецоперации решать проблемы своими силами

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал жалобы некоторых российских военных на условия в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Кадыров призвал переключиться с жалоб на самостоятельное решение текущих проблем на передовой.

"Обращаюсь к отдельным бойцам на передовой. Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы. Они всегда будут! Воин не кричит — воин решает", — написал он.

По его словам, необходимо собираться и совместно работать над решением той или иной проблемы вместо того, чтобы писать публичные обращения и раздувать общественное возмущение.