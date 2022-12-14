Военный эксперт Шурыгин: ВСУ планируют нанести удары дронами-камикадзе по России в новогоднюю ночь, пока все празднуют

Украина готовит массированный удар дронами-камикадзе по территории России. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он подчеркнул, что Восточная Европа уже начала разработку беспилотников на базе украинских дронов с иностранными комплектующими. Киев намерен "презентовать" их и испробовать именно на Новый год, считает эксперт.

"Украина начала производство нескольких видов барражирующих боеприпасов с дальностью от 100 до 800 километров и мощностью от 10 до 70 кг. Атаке подвергнется целый ряд объектов инфраструктуры европейской части России", — заявил Шурыгин в своём Telegram-канале.

"Будем готовы!" — заключил аналитик.