Новости России
· Служба новостей

Военный эксперт Шурыгин: ВСУ планируют нанести удары дронами-камикадзе по России в новогоднюю ночь, пока все празднуют

Военный эксперт Шурыгин: ВСУ планируют нанести удары дронами-камикадзе по России в новогоднюю ночь, пока все празднуют

Фото: открытые источники

Украина готовит массированный удар дронами-камикадзе по территории России. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он подчеркнул, что Восточная Европа уже начала разработку беспилотников на базе украинских дронов с иностранными комплектующими. Киев намерен "презентовать" их и испробовать именно на Новый год, считает эксперт.

"Украина начала производство нескольких видов барражирующих боеприпасов с дальностью от 100 до 800 километров и мощностью от 10 до 70 кг. Атаке подвергнется целый ряд объектов инфраструктуры европейской части России", — заявил Шурыгин в своём Telegram-канале.

"Будем готовы!" — заключил аналитик.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

В Кремле заговорили о выводе войск с Украины: Песков высказал официальную позицию

Интересное

день назад

Ошибка, которая может испортить жизнь: как казанским школьникам найти свое призвание

https://egeturbo.ru/

Происшествия

день назад

Тело доставят со дня на день: в боях в Кременской области ЛНР погиб житель Татарстана связист-контрактник Александр Долгов

Редакция помогает

2 дня назад

За это даже могут платить: казанцам показали любопытные занятия для взрослых

Профи - обучение губной гармошке начинающих

Новости мира

день назад

Forbes: войска ВС Украины готовят четвёртое большое наступление зимой, названо и место

Новости России

13 часов назад

Генерал Гурулев призвал россиян приготовиться к ударам ВСУ по всей стране

Новости России

день назад

Украинские вояки "под кайфом" устали геройствовать и сдались в плен в невменяемом состоянии

Новости России

14 часов назад

"Увидели валенки впервые, теперь не снимают": жители татарской деревни спасли замерзающих на трассе дальнобойщиков из Турции

Новости мира

10 часов назад

"Судный день" для Украины: Россия в ближайшее время пойдет в крупное наступление
Криминал
5 часов назад

В Казани мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу, а видео надругательства сбросил ее подруге

В Казани мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу, а видео надругательства сбросил ее подруге

Новости России

час назад

Военный эксперт Шурыгин: ВСУ планируют нанести удары дронами-камикадзе по России в новогоднюю ночь, пока все празднуют

Редакция помогает

день назад

"Подводим итоги года и... грустим": почему казанцы впадают в депрессию и что с этим делать

Новости России

2 часа назад

В Госдуме объявили, что ВС РФ готовы к масштабному наступлению в зоне спецоперации

Новости России

4 часа назад

Владимиру Путину пришлось обратиться к врачу: что случилось?
В Казани водитель сбил пенсионерку с внуком и скрылся, оставив их на дороге (видео)

Новости мира

4 часа назад

Солдаты кончаются, пушечное мясо перемолотили в фарш: на Украине задумались о новой мобилизации после Нового года

Новости России

4 часа назад

В Кремле рассказали, будет ли новогоднее перемирие с Киевом

Экономика

5 часов назад

Банк «Открытие»: 15% жителей ПФО планируют завести счет или карту в юанях
Подозревают мать: в Казани врачи борются за жизнь грудного ребенка, который попал в реанимацию со страшными травмами