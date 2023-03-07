Военный эксперт Баранец назвал место генеральной решающей битвы за Донбасс в зоне СВО

Военный эксперт Виктор Баранец: Славянск и Краматорск станут местом генеральной битвы за Донбасс

Военный эксперт Виктор Баранец считает, что генеральное сражение в зоне военной спецоперации на Украине состоится в Славянске и Краматорске.

"Нам нужно проломить вторую линию стратегической обороны Украины, а центром опоры является здесь Бахмут. И вот когда мы проломим эту линию обороны, заодно решив вопросы с Авдеевкой и Марьинкой, мы вырвемся на стратегический простор", - отметил эксперт в интервью "Царьграду".

Бои за Краматорск и Славянск по сути решат исход СВО, считает эксперт. И они - уже не горами.