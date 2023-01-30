Военный аналитик рассказал, когда на Украине состоится генеральное сражение, которое определит судьбу спецоперации

Судьба спецоперации на Украине решился в генеральном сражении уже этой весной, не позднее середины апреля. С таким мнением выступил старший научный сотрудник Академии военных наук, аналитик Владимир Прохватилов, сообщает радиостанцияч "Говорит Москва".

Само сражение может иметь разныйй характер: наступательный или контрнаступательный.

"Если нам удастся сдержать натиск свежеподготовленных сил Украины, то тогда им просто будет не на что надеяться и они быстро побегут просить переговоров. Но это тоже непростой момент", — пояснил специалист.

Прохватилов также подчеркнул, что в настоящее время боевые действия можно охарактеризовать как "позиционную войну" с небольшой тактической инициативой российской армии, однако о переломном моменте говорить пока рано.