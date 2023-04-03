"Военные ребята на машинах искали их": украинские военные насильно вывозили детей и Артемовска

Бойцы ВСУ насильно вывозили детей из Артемовска, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей. Цель была проста - заставить родителей этих детей выехать не на территорию России, а на территорию Украины.

"Дети ехали на отдых и не возвращались оттуда, и родители были вынуждены ехать на территорию Украины, даже если они того и не хотели", — сообщила местная жительница Наталья Ткаченко.

По словам местных, детвору принудительно "эвакуировали" склужбы "Феникс" и "Белый ангел".

"Это были машины, это были военные ребята, которые <…> искали детей и принудительно <…> вывозили детей", — сообщила Ткаченко.

Детей прятали в пустующих квартирах, так продолжалось несколько недель, начиная с февраля.