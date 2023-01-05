Военная разведка Украины сообщила, что Киев планирует пойти в наступление весной

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия, сообщает телеканал ABC.

"Эти месяцы будут самыми горячими в военном плане", — ответил он на вопрос ведущей о том, какие у него ожидания относительно следующих шести месяцев конфликта.

Как передает телеканал, Буданов ожидает, что месяцем наиболее ожесточенных боевых действий станет март. По его словам, Украина планирует провести весной серьезное наступление.