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Военная разведка Украины сообщила, что Киев планирует пойти в наступление весной

Военная разведка Украины сообщила, что Киев планирует пойти в наступление весной

Фото: ptoday.ru

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия, сообщает телеканал ABC.

"Эти месяцы будут самыми горячими в военном плане", — ответил он на вопрос ведущей о том, какие у него ожидания относительно следующих шести месяцев конфликта.

Как передает телеканал, Буданов ожидает, что месяцем наиболее ожесточенных боевых действий станет март. По его словам, Украина планирует провести весной серьезное наступление.

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