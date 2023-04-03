Военкора Татарского убили не на войне, а на творческом вечере: задержана девушка, подозреваемая в организации взрыва

В Петербурге задержали молодую девушку 1997 года рождения. Как пишет "Интерфакс", именно она могла принести в кафе Петербурга, где проходил творческий вечер российского военкора Владлена Татарского, взырывное устройство. Устройство было замаскировано в коробке с бюстом военкора.

Установлена личность девушки - это Дарья Трепова, жительница Петербурга.

Известно, что ранее, в феврале прошлого года, Трепова задерживалась за участие в антивоенных незаконных акциях.

Накануне, 2 апреля, взрыв прогремел в кафе "Патриот" в Петербурге. Там проводился творческий вечер военкора Татарского. По последним данным, ранены 25 человек. В больницу доставили 13 человек, трое - в тяжелом состоянии.

Коробку с бюстом девушка подарила военкору. И через несколько минут статуэтка взорвалась. Оценивается, что взрывное устройство имело мощность от 300 до 450 граммов в тротиловом эквиваленте.

Следком возбудил уголовное дело.

