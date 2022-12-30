Военкор Стешин рассказал, когда закончится военная спецоперация ВС РФ на Украине

Военный корреспондент Дмитрий Стешин предположил, что российская специальная военная операция (СВО) может завершиться к осени 2023 года. Сценарием окончания спецоперации на Украине репортер поделился в интервью изданию KP.RU.

Военкор полагает, что окончание спецоперации будет военно-политическим. По его мнению, в сложившейся ситуации нет ни военного, ни чисто политического решения.