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Военкор Стешин рассказал, когда закончится военная спецоперация ВС РФ на Украине

Военкор Стешин рассказал, когда закончится военная спецоперация ВС РФ на Украине

Фото: discover24.ru

Военный корреспондент Дмитрий Стешин предположил, что российская специальная военная операция (СВО) может завершиться к осени 2023 года. Сценарием окончания спецоперации на Украине репортер поделился в интервью изданию KP.RU.

Военкор полагает, что окончание спецоперации будет военно-политическим. По его мнению, в сложившейся ситуации нет ни военного, ни чисто политического решения.

"Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями", — заключил Стешин.

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