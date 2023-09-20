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«Военкомат интересуется»: блогера Даню Милохина, улетевшего в Дубай, объявили в розыск

«Военкомат интересуется»: блогера Даню Милохина, улетевшего в Дубай, объявили в розыск

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Тиктокер Даня Милохин, похоже, допрыгался. Им заинтересовали в военкомате и объявили молодого блогера в розыск. об этом информирует РИА Новости.

Сам Даня возвращался на несколько дней в РФ, но потом решил улететь обратно в Арабские Эмираты на фоне призывов забрить его в армию.

Поклонникам он пояснил, что улетел из-за холодной российской погоды. Но все-таки признался, что возвращаться "страшно".

Не зря боялся Милохин. Он зарегистрирован в Москве, но на воинский учет там не встал, а потому его теперь ищут, чтобы спросить за уклонение от службы в армии и исправить это "недоразумение".

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