Из 12 миллиардов литров употребляемой в России алкогольной продукции за год порядка 8 миллиардов литров приходятся именно на этот вид напитка

Определен самый частый в употреблении среди россиян алкогольный напиток. По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, основную долу выпиваемого в России алкоголя составляет пиво и пивные напитки, передает PRIMPRESS со ссылкой на Pensnews.ru.

Оказывается, Россия уже давно стала пивной страной. При этом многие думают, что на первом месте по стране находится водка.

Отмечается, что за год в стране выпивается около 12 миллиардов литров алкогольной продукции, из них порядка 8 миллиардов литров - это пиво и пивная продукция.