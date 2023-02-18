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Водительские права придется менять всем без исключения: гражданам РФ озвучено новое решение

Водительские права придется поменять всем: россиянам озвучили решение
Водительские права придется менять всем без исключения: гражданам РФ озвучено новое решение

Фото: niavto.ru

Всем водителям в РФ придется менять водительские права, новый документ будет выглядеть иначе с 1 марта. Из него исчезнет штрих-код с обратной стороны, который должен был облегчить задачу сотрудникам ГИБДД быстрее вычислять правонарушителей. Однако им практически не пользовались. Как показала практика, код оказался не очень удобным способом поиска информации, пишет "Конкурент". Без кода права будут выдаваться планомерно, по мере истечения срока действия удостоверений у водителей.

Как пишут "Известия", права вообще скоро могут уйти в прошлое. Решением от октября 2022 года водительские права можно использовать в электронном формате, и пока электронные права работают при помощи "Госуслуг" в тестовом режиме.
А потому старые водительские права пока все еще нужно иметь при себе.

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