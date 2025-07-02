Водительские права подорожают в разы: сроки обозначены

Повышение стоимости водительских прав и автомобильных документов: что изменится с сентября 2025 года

Сентябрь 2025 года принесет изменения для всех водителей России. Ожидается значительное повышение стоимости пошлин на получение и замену водительских прав, а также других автомобильных документов. Согласно новому законопроекту, утвержденному министерством финансов, стоимость получения старого образца водительских прав вырастет с 2000 до 4000 рублей. Водительское удостоверение с новым дизайном будет стоить уже 6000 рублей.

Также с сентября в два раза подорожают международные права — вместо нынешних 1600 рублей, их стоимость составит 3200 рублей. Увеличение коснется и других важных документов. ПТС поднимется в цене до 1200 рублей, внесение изменений в техпаспорт будет стоить 525 рублей вместо нынешних 350. Еще одно нововведение — повышение пошлин на СТС. Бумажный СТС будет стоить 1500 рублей, а пластиковый — 4500 рублей.

Водителям предстоит привыкнуть к новым расценкам, а также быть готовыми к тому, что сроки оформления документов могут занять больше времени из-за изменения процесса, сообщает deita.