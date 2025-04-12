Водители с многолетним стажем будут вынуждены пересдавать права в конце апреля: названы условия

В 2022 году в России была введена мера автоматического продления водительских прав на три года, что позволило снизить бюрократическую нагрузку на граждан. Однако теперь, когда срок действия этой льготы подходит к концу, автовладельцам предстоит обновить свои документы до конца 2025 года.

Зачем продлевали права?

Автоматическое продление было временной мерой, предназначенной для того, чтобы граждане могли избежать прохождения медицинской комиссии и переоформления документов. Льгота касалась всех категорий водителей, включая частных лиц и профессиональных перевозчиков. Она была также расширена на права, срок действия которых истекал в 2024 и 2025 годах.

Как обновить права в 2025 году?

С 1 января 2025 года владельцы продленных прав должны обратиться за новым документом. Есть три варианта для обновления:

Личное посещение отделения ГИБДД. Оформление через МФЦ («Мои документы»). Подача заявки через портал «Госуслуги» (необходимо наличие подтвержденной учетной записи).

Перечень обязательных документов:

Гражданский паспорт РФ.

Текущее водительское удостоверение.

Медицинская справка установленного образца (форма 003-В/у).

Чек об оплате госпошлины.

Размер госпошлины — 2000 рублей, но если оплатить через «Госуслуги», действует скидка 30%, и сумма составит 1400 рублей. Важно заранее получить медицинскую справку в лицензированном учреждении, так как без неё заявление не примут.

Ограничения продленных прав

Автоматически продленные права действительны только на территории России. Для поездок за границу нужно оформить международное водительское удостоверение (МВУ) или новые национальные права. Если срок действия документа истек хотя бы на один день, управление автомобилем будет считаться нарушением, что может привести к штрафу от 5000 до 30 000 рублей (ст. 12.7 КоАП РФ). В случае повторного нарушения возможна утрата прав на срок до двух лет.

Рекомендации автомобилистам:

Не откладывайте замену: В конце года очереди в ГИБДД и МФЦ увеличиваются. Лучше подать заявление через «Госуслуги» заранее и выбрать удобное время. Пройдите медкомиссию заранее: Справка действительна 12 месяцев, но в осенне-зимний период медицинские учреждения перегружены. Проверьте данные: Убедитесь, что в новых правах правильно указаны все данные. Учитывайте срок изготовления: Обычно права готовятся 5–10 рабочих дней, на этот период можно получить временное разрешение.

Дополнительные нюансы:

Если вы сменили фамилию или место жительства, обновите данные в ГИБДД до подачи заявления.

Водителям старше 60 лет рекомендуется пройти расширенное медицинское обследование, так как некоторые автошколы и страховые компании требуют дополнительные справки.

В случае утраты продленного удостоверения, его восстановить нельзя, нужно будет оформить новые права.

Международные поездки

Если планируется аренда автомобиля за границей или пересечение границы на личном транспорте, потребуется международное водительское удостоверение (МВУ). Оно оформляется в ГИБДД за 30 минут при наличии паспорта и действующих национальных прав. Срок действия МВУ — 3 года, госпошлина — 1600 рублей.

Почему стоит поторопиться?

Автоматическое продление прав в 2022 году было временной мерой, и с 2025 года эта льгота прекратит действовать. Просроченные права могут привести к юридическим проблемам, включая штрафы и затруднения с оформлением страховки, арендой автомобиля и трудоустройством в сфере перевозок. Заблаговременная замена прав поможет избежать стресса и финансовых потерь.

Обновление прав — это не только требование закона, но и важная мера для обеспечения безопасности на дорогах. Своевременная замена удостоверения защитит вас от возможных проблем и сделает использование автомобиля удобным и безопасным, пишет источник.