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Водители пересядут на маршрутки: с 5 апреля мощно подорожает бензин - волосы дыбом от таких цен

Апрель 2025 года принесет россиянам подорожание...

proza.ru

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В апреле 2025 года россияне столкнутся с увеличением стоимости бензина на 9,5% по сравнению с апрелем предыдущего года.

Эксперт в области энергетики Александр Абрамов связывает этот рост с общим уровнем инфляции в стране, отмечая, что цены на топливо тесно коррелируют с инфляционными тенденциями.

Стабилизация цен на топливо

Хотя в начале года цены на бензин росли быстрее, чем общий уровень цен, с марта ситуация стабилизировалась. В Москве, как указывает «Газета.ру», заметных изменений цен не наблюдалось, что свидетельствует о стабилизации рынка.

Актуальные данные о ценах

По данным на 29 марта 2025 года, средняя стоимость литра бензина АИ-92 составила 56,21 рубля, что на 9,45% выше по сравнению с мартом прошлого года. Цена на АИ-95 увеличилась на 8,68%, достигнув отметки в 60,18 рубля за литр.

Факторы, влияющие на ценообразование

Основные детерминанты стоимости бензина включают государственные налоги, прежде всего акцизы, которые играют значительную роль в формировании конечной цены. Кроме того, глобальные цены на нефть оказывают существенное влияние на стоимость топлива в России, отражая мировые экономические процессы и геополитическую обстановку.

Воздействие санкций

В 2025 году ситуацию усложняют жесткие санкции против российской энергетической отрасли, ограничивающие экспорт и инвестиции в модернизацию отрасли, что, в свою очередь, увеличивает издержки производства.

Таким образом, прогнозируемый рост цен на бензин в апреле 2025 года является результатом взаимодействия макроэкономических факторов, налоговой политики и мировых цен на нефть. Пока эксперты не ожидают резких скачков, подготовка к дальнейшему умеренному увеличению цен кажется разумной стратегией.

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