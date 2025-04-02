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Водители пересядут на маршрутки: с 4 апреля мощно подорожает бензин - волосы дыбом от таких цен

В апреле 2025 года бензин в России подорожает н...

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Цены на топливо в России в апреле 2025 года вырастут на 9,5% по сравнению с прошлогодними показателями.

Такой прогноз озвучил экономист Александр Абрамов, отметив, что стоимость бензина тесно связана с уровнем инфляции в стране.

По его словам, ранее рост цен на топливо шёл с опережением инфляции, но с марта ситуация начала выравниваться. В апреле, по мнению эксперта, скачков не будет — увеличение стоимости топлива будет соответствовать общему инфляционному фону, который оценивается на уровне 9,5–10%.

Статистика подтверждает рост

Согласно данным на 29 марта, литр АИ-92 в среднем стоит 56,21 рубля — это почти на 9,5% дороже, чем год назад. АИ-95 также подорожал, его цена достигла 60,18 рубля, что на 8,68% выше прошлогоднего уровня. В то же время в Москве, по данным «Газеты.ру», цены остаются стабильными.

Почему дорожает топливо

Формирование цены на бензин — процесс сложный и многофакторный. Одну из главных ролей играют налоги, в частности акцизы. Кроме того, на стоимость влияет мировая цена на нефть, которая отражает как экономические, так и геополитические реалии.

Также на цену влияют внутренние расходы: добыча и переработка нефти, логистика, транспортировка и содержание АЗС по всей стране.

Санкции добавили давления

Дополнительным фактором, влияющим на рост цен, стали международные санкции против энергетического сектора РФ. Они осложнили экспорт нефти и ограничили возможности инвестиций в обновление отрасли, что увеличивает затраты производителей.

Чего ждать дальше

Эксперты считают: хотя значительного скачка в ценах не предвидится, подорожание топлива продолжится. Итоговая динамика будет зависеть от курса нефти на мировом рынке, решений в области налогообложения и того, насколько эффективно правительство справится с санкционным давлением, сообщает progoroduhta.

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