Водители категории "В" теперь получат еще одни права без сдачи экзамена - потребуется только 1 справка

Последние изменения в законе «О безопасности дорожного движения» значительно расширили права водителей с категорией «B». Теперь они автоматически получают право управлять квадроциклами, трициклами, снегоходами и другими видами техники без необходимости сдачи дополнительных экзаменов.

Что изменилось?

Ранее владельцы водительских прав категории «B» могли управлять только трициклами и квадрициклами с автомобильной посадкой. Для езды на снегоходах и квадроциклах требовалось либо арендное соглашение, либо права тракториста-машиниста. Теперь это требование отменено, а подкатегория «B1» присваивается автоматически.

Владельцы категории «B» теперь могут управлять:

Квадроциклами и снегоходами без дополнительных документов.

без дополнительных документов. Трициклами и квадрициклами с мотопосадкой и моторулём, что расширяет доступ к новым моделям техники.

Нужно ли обновлять права?

Чтобы официально закрепить новые возможности, водителям потребуется обновить водительское удостоверение. Для этого необходимо обратиться в ГИБДД и предоставить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний. Экзамен сдавать не нужно.

Изменения для других категорий

Категория «A» – владельцы таких прав могут теперь управлять снегоходами и квадроциклами без аренды и обновления удостоверения .

– владельцы таких прав могут теперь управлять снегоходами и квадроциклами . Категории «C» и «D» – водителям этих категорий по-прежнему нужно проходить инструктаж и заключать договор аренды, если они хотят управлять снегоходами или квадроциклами.

Почему внесены такие изменения?

Международный опыт – в большинстве стран квадроциклы и снегоходы можно водить с категорией «B», а новые правила помогают привести российское законодательство в соответствие с мировыми стандартами.

– в большинстве стран квадроциклы и снегоходы можно водить с категорией «B», а новые правила помогают привести российское законодательство в соответствие с мировыми стандартами. Простота управления – квадроциклы и снегоходы легче в освоении, чем автомобили, и используются в основном за пределами населённых пунктов.

– квадроциклы и снегоходы легче в освоении, чем автомобили, и используются в основном за пределами населённых пунктов. Навыки водителей – владельцы прав категории «B» уже обладают достаточными навыками управления подобной техникой.

Итог

Нововведение делает активный отдых и участие в соревнованиях доступнее, а процесс получения права на управление квадроциклами и снегоходами – проще. Однако, несмотря на упрощённые правила, важно помнить о безопасности и соблюдать требования дорожного движения даже за городом.