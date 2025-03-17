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Водители категории "В" теперь получат еще одни права без сдачи экзамена - потребуется только 1 справка

Последние изменения в законе «О безопасности до...

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Последние изменения в законе «О безопасности дорожного движения» значительно расширили права водителей с категорией «B». Теперь они автоматически получают право управлять квадроциклами, трициклами, снегоходами и другими видами техники без необходимости сдачи дополнительных экзаменов.

Что изменилось?

Ранее владельцы водительских прав категории «B» могли управлять только трициклами и квадрициклами с автомобильной посадкой. Для езды на снегоходах и квадроциклах требовалось либо арендное соглашение, либо права тракториста-машиниста. Теперь это требование отменено, а подкатегория «B1» присваивается автоматически.

Владельцы категории «B» теперь могут управлять:

  • Квадроциклами и снегоходами без дополнительных документов.
  • Трициклами и квадрициклами с мотопосадкой и моторулём, что расширяет доступ к новым моделям техники.

Нужно ли обновлять права?

Чтобы официально закрепить новые возможности, водителям потребуется обновить водительское удостоверение. Для этого необходимо обратиться в ГИБДД и предоставить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний. Экзамен сдавать не нужно.

Изменения для других категорий

  • Категория «A» – владельцы таких прав могут теперь управлять снегоходами и квадроциклами без аренды и обновления удостоверения.
  • Категории «C» и «D» – водителям этих категорий по-прежнему нужно проходить инструктаж и заключать договор аренды, если они хотят управлять снегоходами или квадроциклами.

Почему внесены такие изменения?

  • Международный опыт – в большинстве стран квадроциклы и снегоходы можно водить с категорией «B», а новые правила помогают привести российское законодательство в соответствие с мировыми стандартами.
  • Простота управления – квадроциклы и снегоходы легче в освоении, чем автомобили, и используются в основном за пределами населённых пунктов.
  • Навыки водителей – владельцы прав категории «B» уже обладают достаточными навыками управления подобной техникой.

Итог

Нововведение делает активный отдых и участие в соревнованиях доступнее, а процесс получения права на управление квадроциклами и снегоходами – проще. Однако, несмотря на упрощённые правила, важно помнить о безопасности и соблюдать требования дорожного движения даже за городом.

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