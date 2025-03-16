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Водители категории "В" смогут получить еще одни права без сдачи экзамена - важна только 1 справка

Недавние изменения в законе «О безопасности дор...

drive2.ru

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Недавние изменения в законе «О безопасности дорожного движения» значительно расширили права водителей категории «B». Теперь они автоматически получают возможность управлять квадроциклами, снегоходами, а также трициклами и квадрициклами с мотопосадкой и моторулём – без необходимости сдачи дополнительных экзаменов и оформления специальных разрешений.

Ранее владельцы прав категории «B» могли управлять только трициклами и квадрициклами с автомобильной посадкой. Для других видов техники, таких как снегоходы и квадроциклы, требовались либо права тракториста-машиниста, либо договор аренды. Теперь эти ограничения сняты благодаря автоматическому присвоению подкатегории «B1».

Какие транспортные средства теперь доступны водителям с категорией «B»?

  • Квадрициклы и трициклы с мотопосадкой и моторулём – теперь можно выбирать из большего числа моделей.
  • Квадроциклы и снегоходы – без необходимости оформления дополнительных документов и прав тракториста.

Чтобы официально воспользоваться новыми возможностями, необходимо обновить водительское удостоверение. Для этого нужно обратиться в ГИБДД и предоставить медицинскую справку без противопоказаний к управлению транспортными средствами. Экзамен пересдавать не требуется.

Изменения коснулись и других категорий:

  • Категория «A» – её владельцы теперь могут управлять снегоходами и квадроциклами без договора аренды и обновления прав.
  • Категории «C» и «D» – водителям этих категорий для управления снегоходами и квадроциклами по-прежнему нужно пройти инструктаж и заключить договор аренды.

Почему ввели такие изменения?

Законодатели учли несколько факторов:

  1. Международный опыт – в большинстве стран для управления квадроциклами и снегоходами достаточно обычных водительских прав категории «B». Теперь российские правила соответствуют мировым стандартам.
  2. Простота управления – такие транспортные средства зачастую используются за пределами городов, где меньше вероятность аварий.
  3. Навыки водителей – владельцы прав категории «B» уже обладают необходимыми умениями, схожими с управлением велосипедом или мотоциклом.

Эти изменения упростят доступ к активному отдыху и спортивным соревнованиям, сделав процесс получения разрешения на управление снегоходами и квадроциклами значительно легче. Однако водителям не стоит забывать о правилах безопасности, даже если техника используется за пределами населённых пунктов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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