Водители категории "В" смогут получить еще одни права без сдачи экзамена - важна только 1 справка
drive2.ru
Недавние изменения в законе «О безопасности дорожного движения» значительно расширили права водителей категории «B». Теперь они автоматически получают возможность управлять квадроциклами, снегоходами, а также трициклами и квадрициклами с мотопосадкой и моторулём – без необходимости сдачи дополнительных экзаменов и оформления специальных разрешений.
Ранее владельцы прав категории «B» могли управлять только трициклами и квадрициклами с автомобильной посадкой. Для других видов техники, таких как снегоходы и квадроциклы, требовались либо права тракториста-машиниста, либо договор аренды. Теперь эти ограничения сняты благодаря автоматическому присвоению подкатегории «B1».
Какие транспортные средства теперь доступны водителям с категорией «B»?
- Квадрициклы и трициклы с мотопосадкой и моторулём – теперь можно выбирать из большего числа моделей.
- Квадроциклы и снегоходы – без необходимости оформления дополнительных документов и прав тракториста.
Чтобы официально воспользоваться новыми возможностями, необходимо обновить водительское удостоверение. Для этого нужно обратиться в ГИБДД и предоставить медицинскую справку без противопоказаний к управлению транспортными средствами. Экзамен пересдавать не требуется.
Изменения коснулись и других категорий:
- Категория «A» – её владельцы теперь могут управлять снегоходами и квадроциклами без договора аренды и обновления прав.
- Категории «C» и «D» – водителям этих категорий для управления снегоходами и квадроциклами по-прежнему нужно пройти инструктаж и заключить договор аренды.
Почему ввели такие изменения?
Законодатели учли несколько факторов:
- Международный опыт – в большинстве стран для управления квадроциклами и снегоходами достаточно обычных водительских прав категории «B». Теперь российские правила соответствуют мировым стандартам.
- Простота управления – такие транспортные средства зачастую используются за пределами городов, где меньше вероятность аварий.
- Навыки водителей – владельцы прав категории «B» уже обладают необходимыми умениями, схожими с управлением велосипедом или мотоциклом.
Эти изменения упростят доступ к активному отдыху и спортивным соревнованиям, сделав процесс получения разрешения на управление снегоходами и квадроциклами значительно легче. Однако водителям не стоит забывать о правилах безопасности, даже если техника используется за пределами населённых пунктов.
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