Водители категории «В» смогут получить еще одни права без сдачи экзамена - потребуется только 1 справка

Последние изменения в законе «О безопасности дорожного движения» внесли значительные коррективы в права водителей категории «B».

Согласно информации от автоэксперта Александра Шумского, теперь владельцы этой категории автоматически получают право управления квадроциклами, снегоходами, а также трициклами и квадрициклами с мотопосадкой и моторулём без необходимости проходить дополнительные экзамены или оформлять новые разрешения.

Упрощение правил

Раньше, для управления снегоходами и некоторыми типами квадроциклов, водителям категории «B» требовалось либо заключение договора аренды, либо наличие прав тракториста-машиниста. Нововведения же позволяют значительно упростить процесс, делая активный отдых и участие в спортивных соревнованиях доступнее.

Легализация и обновление прав

Для того чтобы легально управлять вышеупомянутой техникой, необходимо обновить водительское удостоверение. Это можно сделать в ГИБДД с предоставлением медицинской справки. Процесс обновления удостоверения прост и не требует повторной сдачи экзаменов.

Международные стандарты и безопасность

Это изменение приводит российское законодательство в соответствие с международными стандартами, где для управления подобными транспортными средствами часто достаточно наличия обычных водительских прав категории «B». Эксперты подчеркивают, что хотя управление квадроциклом или снегоходом может быть проще управления автомобилем, важно не забывать о соблюдении правил безопасности.

Изменения в законе значительно упрощают процедуру управления определёнными типами транспортных средств для владельцев прав категории «B», расширяя их возможности для активного отдыха и спорта.

Важно, что эти правки также поддерживают нужный баланс между доступностью и безопасностью, адаптируясь к современным реалиям и международным практикам, сообщает progoroduhta.ru.