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Водители категории "В" смогут получить еще одни права без сдачи экзамена - им нужна только 1 справка

Недавние изменения в законе "О безопасности дор...

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Недавние изменения в законе "О безопасности дорожного движения" существенно изменили права водителей категории "B".

Теперь обладатели прав этой категории могут управлять квадроциклами, снегоходами, а также трициклами и квадрициклами с мотопосадкой и моторулём без необходимости сдачи дополнительных экзаменов и получения дополнительных разрешений. Это нововведение, о котором сообщил автоэксперт Александр Шумский, значительно облегчает жизнь любителям активного отдыха и участникам спортивных соревнований.

Ранее владельцы водительского удостоверения категории "B" могли управлять только квадрициклами и трициклами с автомобильной посадкой. Для снегоходов и квадроциклов требовались дополнительные документы, такие как договор аренды или права тракториста-машиниста. Теперь же, благодаря автоматическому присвоению подкатегории "B1", эти ограничения сняты. Водители категории "B" могут управлять следующими видами техники:

  • Квадрициклы и трициклы с мотопосадкой и моторулём: доступ к этим моделям ранее был ограничен.
  • Квадроциклы и снегоходы: теперь не нужно оформлять дополнительные разрешения, заключать договоры аренды или получать права тракториста.

Чтобы легально управлять новой техникой, достаточно обновить водительское удостоверение, обратившись в ГИБДД с медицинской справкой, подтверждающей отсутствие противопоказаний. Процесс обновления прост и не требует сдачи экзаменов.

Кроме того, изменения затронули и другие категории прав:

  • Категория "A": владельцы этих прав могут управлять снегоходами и квадроциклами без заключения договора аренды и обновления удостоверения.
  • Категории "C" и "D": водителям этих категорий необходимо пройти инструктаж и заключить договор аренды для управления снегоходами и квадроциклами.

Принятие таких изменений было обусловлено рядом факторов:

  • Мировая практика: во многих странах для управления квадроциклами и снегоходами достаточно прав категории "B". Это изменение помогает привести российское законодательство в соответствие с международными стандартами, что важно для проведения международных соревнований.
  • Простота управления: управление квадроциклом или снегоходом легче, чем автомобилем, особенно в условиях пересеченной местности, где риск ДТП минимален.
  • Наличие необходимых навыков: водители с правами категории "B" уже обладают навыками управления техникой с мотопосадкой, что схоже с управлением велосипедом.

Таким образом, нововведение упрощает получение прав на управление квадроциклами и снегоходами, что делает активный отдых и участие в спортивных соревнованиях доступными для большего числа водителей. Это шаг навстречу современным требованиям и международным стандартам, но важно помнить о безопасности и соблюдении всех правил дорожного движения, даже за пределами города.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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