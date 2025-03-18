Водители категории "В" смогут получить еще одни права без сдачи экзамена - им нужна только 1 справка
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Недавние изменения в законе "О безопасности дорожного движения" существенно изменили права водителей категории "B".
Теперь обладатели прав этой категории могут управлять квадроциклами, снегоходами, а также трициклами и квадрициклами с мотопосадкой и моторулём без необходимости сдачи дополнительных экзаменов и получения дополнительных разрешений. Это нововведение, о котором сообщил автоэксперт Александр Шумский, значительно облегчает жизнь любителям активного отдыха и участникам спортивных соревнований.
Ранее владельцы водительского удостоверения категории "B" могли управлять только квадрициклами и трициклами с автомобильной посадкой. Для снегоходов и квадроциклов требовались дополнительные документы, такие как договор аренды или права тракториста-машиниста. Теперь же, благодаря автоматическому присвоению подкатегории "B1", эти ограничения сняты. Водители категории "B" могут управлять следующими видами техники:
- Квадрициклы и трициклы с мотопосадкой и моторулём: доступ к этим моделям ранее был ограничен.
- Квадроциклы и снегоходы: теперь не нужно оформлять дополнительные разрешения, заключать договоры аренды или получать права тракториста.
Чтобы легально управлять новой техникой, достаточно обновить водительское удостоверение, обратившись в ГИБДД с медицинской справкой, подтверждающей отсутствие противопоказаний. Процесс обновления прост и не требует сдачи экзаменов.
Кроме того, изменения затронули и другие категории прав:
- Категория "A": владельцы этих прав могут управлять снегоходами и квадроциклами без заключения договора аренды и обновления удостоверения.
- Категории "C" и "D": водителям этих категорий необходимо пройти инструктаж и заключить договор аренды для управления снегоходами и квадроциклами.
Принятие таких изменений было обусловлено рядом факторов:
- Мировая практика: во многих странах для управления квадроциклами и снегоходами достаточно прав категории "B". Это изменение помогает привести российское законодательство в соответствие с международными стандартами, что важно для проведения международных соревнований.
- Простота управления: управление квадроциклом или снегоходом легче, чем автомобилем, особенно в условиях пересеченной местности, где риск ДТП минимален.
- Наличие необходимых навыков: водители с правами категории "B" уже обладают навыками управления техникой с мотопосадкой, что схоже с управлением велосипедом.
Таким образом, нововведение упрощает получение прав на управление квадроциклами и снегоходами, что делает активный отдых и участие в спортивных соревнованиях доступными для большего числа водителей. Это шаг навстречу современным требованиям и международным стандартам, но важно помнить о безопасности и соблюдении всех правил дорожного движения, даже за пределами города.
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