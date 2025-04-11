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Водителей с многолетним стажем заставят пересдавать права в конце апреля: названы условия

В 2025 году заканчивается срок действия автомат...

объясняем.рф

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В 2022 году в России временно продлили срок действия водительских удостоверений — это решение помогло сократить бумажную волокиту и упростить жизнь миллионам водителей.

Но льготный период подходит к концу: до конца 2025 года всем, чьи права были автоматически продлены, нужно заменить документ на новый.

Зачем продлевали права?

Мера была экстренной и касалась всех категорий водителей. Временное продление избавило людей от необходимости срочно проходить медосмотр и переоформлять документы. Позже действие льготы распространилось и на тех, чьи права истекают в 2024–2025 годах.

Как заменить права в 2025 году?

С 1 января нужно оформить новое водительское удостоверение.

Сделать это можно:

  • в отделении ГИБДД,
  • через МФЦ,
  • онлайн на портале «Госуслуги».

Документы для замены:

  • паспорт РФ,
  • старое водительское удостоверение,
  • медицинская справка формы 003-В/у,
  • квитанция об оплате госпошлины.

Размер госпошлины — 2000 рублей, но при оплате через «Госуслуги» действует скидка 30% (итого 1400 рублей). Медсправку нужно получить заранее — без неё заявление не примут.

Важно знать: ограничения продленных прав

Водительские удостоверения, срок которых был продлён, действуют только в России. Для поездок за границу понадобится либо МВУ, либо новые российские права. Управление с просроченным удостоверением приравнивается к вождению без прав и грозит штрафом до 30 000 рублей.

Советы автомобилистам

  • Не откладывайте замену — ближе к концу года растут очереди.
  • Проходите медкомиссию заранее — особенно осенью и зимой.
  • Проверьте корректность всех данных в новых правах.
  • Учитывайте, что оформление занимает до 10 рабочих дней.
  • При утере продлённого удостоверения придётся оформлять новое с нуля.

Международное удостоверение — для тех, кто за рулём за границей

Оформить МВУ можно в ГИБДД за 30 минут. Нужны: паспорт, действующее российское удостоверение и фотография 35×45 мм. Госпошлина — 1600 рублей, срок действия — 3 года.

Итог: почему важно не затягивать

Если не заменить продлённые права вовремя, могут возникнуть проблемы с полицией, страховыми компаниями и работодателями. А значит — штрафы, отказ в аренде машины и сложности с трудоустройством, сообщает progorod35.

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