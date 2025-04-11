Водителей с многолетним стажем заставят пересдавать права в конце апреля: названы условия
объясняем.рф
В 2022 году в России временно продлили срок действия водительских удостоверений — это решение помогло сократить бумажную волокиту и упростить жизнь миллионам водителей.
Но льготный период подходит к концу: до конца 2025 года всем, чьи права были автоматически продлены, нужно заменить документ на новый.
Зачем продлевали права?
Мера была экстренной и касалась всех категорий водителей. Временное продление избавило людей от необходимости срочно проходить медосмотр и переоформлять документы. Позже действие льготы распространилось и на тех, чьи права истекают в 2024–2025 годах.
Как заменить права в 2025 году?
С 1 января нужно оформить новое водительское удостоверение.
Сделать это можно:
- в отделении ГИБДД,
- через МФЦ,
- онлайн на портале «Госуслуги».
Документы для замены:
- паспорт РФ,
- старое водительское удостоверение,
- медицинская справка формы 003-В/у,
- квитанция об оплате госпошлины.
Размер госпошлины — 2000 рублей, но при оплате через «Госуслуги» действует скидка 30% (итого 1400 рублей). Медсправку нужно получить заранее — без неё заявление не примут.
Важно знать: ограничения продленных прав
Водительские удостоверения, срок которых был продлён, действуют только в России. Для поездок за границу понадобится либо МВУ, либо новые российские права. Управление с просроченным удостоверением приравнивается к вождению без прав и грозит штрафом до 30 000 рублей.
Советы автомобилистам
- Не откладывайте замену — ближе к концу года растут очереди.
- Проходите медкомиссию заранее — особенно осенью и зимой.
- Проверьте корректность всех данных в новых правах.
- Учитывайте, что оформление занимает до 10 рабочих дней.
- При утере продлённого удостоверения придётся оформлять новое с нуля.
Международное удостоверение — для тех, кто за рулём за границей
Оформить МВУ можно в ГИБДД за 30 минут. Нужны: паспорт, действующее российское удостоверение и фотография 35×45 мм. Госпошлина — 1600 рублей, срок действия — 3 года.
Итог: почему важно не затягивать
Если не заменить продлённые права вовремя, могут возникнуть проблемы с полицией, страховыми компаниями и работодателями. А значит — штрафы, отказ в аренде машины и сложности с трудоустройством, сообщает progorod35.
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