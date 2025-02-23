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Водителей с многолетним стажем заставят пересдавать права в феврале: теперь знаем условия

Для тех, кто воспользовался возможностью автома...

drive2.ru

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Для тех, кто воспользовался возможностью автоматического продления водительских удостоверений в 2022 году, наступает время их обновления в 2025 году. Это касается широкого круга водителей и требует особого внимания к процессу замены удостоверений.

Зачем было продлено действие прав в 2022 году: Введение трехлетнего продления в 2022 году было направлено на снижение бюрократической нагрузки для граждан и бизнеса. Эта мера позволила автомобилистам отложить необходимость проходить медицинский осмотр и заново оформлять документы, что было встречено с облегчением многими водителями.

Как обновить водительское удостоверение: Для замены прав в 2025 году, водители могут обратиться в любое отделение ГИБДД, МФЦ или зарегистрировать заявление на портале "Госуслуги". Необходимые документы включают:

  • Ваш паспорт;
  • Текущее водительское удостоверение;
  • Свежую медицинскую справку;
  • Квитанцию об оплате государственной пошлины.

Государственная пошлина за замену прав составляет 2000 рублей, с возможностью скидки в 30% при оплате через "Госуслуги".

Ограничения и важность своевременной замены: Продленные водительские права действительны только внутри России, и их просрочка может привести к серьезным штрафам — до 30 тысяч рублей за вождение без действующего удостоверения.

Советы для водителей: Чтобы избежать нарушений и штрафов, важно своевременно заменить права и пройти необходимый медицинский осмотр. Это гарантирует, что вы сможете безопасно и законно управлять автомобилем.

Заключение: Подходит время для обновления водительских прав, и каждому водителю важно принять активные шаги для обновления своих документов. Это не только избавит от потенциальных штрафов, но и поможет поддерживать порядок и безопасность на дорогах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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