Водителей с многолетним стажем заставят пересдавать права в феврале: названы условия

В 2022 году было принято ключевое решение о временном трехлетнем продлении водительских прав с целью уменьшения административного давления на водителей.

Такое решение позволило автомобилистам отложить процесс обновления удостоверений. Теперь, в 2025 году, наступает время для выполнения этой необходимой процедуры.

Как подготовиться к замене удостоверения?

Первым шагом для водителей будет проверка срока действия их текущих прав. Это можно сделать через официальный сайт ГИБДД, где каждый водитель может убедиться в актуальности своих документов и получить информацию о дате их истечения.

Необходимые шаги для замены прав:

Выбор места обращения: Водители могут обновить свои права в отделениях ГИБДД, МФЦ или через портал Госуслуг, который предлагает удобную онлайн-процедуру замены.

Сбор документов:

К перечню требуемых документов относятся:

Паспорт РФ;

Действующее водительское удостоверение;

Недавняя медицинская справка;

Квитанция об уплате госпошлины в размере 2000 рублей, при этом воспользовавшись сервисом Госуслуг, можно получить скидку 30%.

Важные моменты при замене прав:

Водителям следует помнить, что права, продленные в 2022 году, действительны только в пределах России. При необходимости путешествий за рубежом требуется действующее удостоверение, соответствующее международным стандартам. Также стоит отметить, что вождение с просроченным водительским удостоверением может привести к значительным штрафам.

Время для замены водительских прав наступает, и каждому водителю важно заранее подготовиться к этому процессу. Правильная подготовка и соблюдение всех необходимых процедур не только поможет избежать штрафов, но и обеспечит спокойствие за рулем. Планирование и внимание к деталям гарантируют, что обновление прав пройдет гладко и без проблем, сообщает progorod62.ru.