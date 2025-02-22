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Водителей с многолетним стажем заставят пересдавать права в феврале: названы условия

В 2025 году российским водителям, чьи права был...

drive2.ru

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В 2022 году было принято ключевое решение о временном трехлетнем продлении водительских прав с целью уменьшения административного давления на водителей.

Такое решение позволило автомобилистам отложить процесс обновления удостоверений. Теперь, в 2025 году, наступает время для выполнения этой необходимой процедуры.

Как подготовиться к замене удостоверения?

Первым шагом для водителей будет проверка срока действия их текущих прав. Это можно сделать через официальный сайт ГИБДД, где каждый водитель может убедиться в актуальности своих документов и получить информацию о дате их истечения.

Необходимые шаги для замены прав:

  • Выбор места обращения: Водители могут обновить свои права в отделениях ГИБДД, МФЦ или через портал Госуслуг, который предлагает удобную онлайн-процедуру замены.
  • Сбор документов:

К перечню требуемых документов относятся:

  • Паспорт РФ;
  • Действующее водительское удостоверение;
  • Недавняя медицинская справка;
  • Квитанция об уплате госпошлины в размере 2000 рублей, при этом воспользовавшись сервисом Госуслуг, можно получить скидку 30%.

Важные моменты при замене прав:

Водителям следует помнить, что права, продленные в 2022 году, действительны только в пределах России. При необходимости путешествий за рубежом требуется действующее удостоверение, соответствующее международным стандартам. Также стоит отметить, что вождение с просроченным водительским удостоверением может привести к значительным штрафам.

Время для замены водительских прав наступает, и каждому водителю важно заранее подготовиться к этому процессу. Правильная подготовка и соблюдение всех необходимых процедур не только поможет избежать штрафов, но и обеспечит спокойствие за рулем. Планирование и внимание к деталям гарантируют, что обновление прав пройдет гладко и без проблем, сообщает progorod62.ru.

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