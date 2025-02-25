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Водителям с многолетним стажем придется пересдавать права в феврале: были названы условия

В 2025 году многим российским водителям предсто...

drive.ru

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Срок действия водительских прав, продлённый в 2022 году на три года как мера по уменьшению бюрократической нагрузки, истекает.

В 2025 году наступает важный момент для многих российских водителей — время обновления удостоверений.

Как проверить дату окончания действия ваших водительских прав?

Первый шаг — это установление срока действия вашего текущего водительского удостоверения. Самый простой способ сделать это — посетить портал ГИБДД или воспользоваться личным кабинетом на портале госуслуг, где представлена вся необходимая информация.

Варианты обновления прав: Российские водители могут обновить свои права несколькими способами:

  • Обратившись лично в ближайшее отделение ГИБДД.
  • Через многофункциональный центр (МФЦ).
  • Онлайн через портал Госуслуг, где доступна автоматизированная форма заявки и возможность получить скидку на госпошлину.

Необходимые документы для обновления: Ключевые документы для обновления включают ваш текущий паспорт, действующее водительское удостоверение, медицинскую справку (проверьте её срок действия) и квитанцию об оплате госпошлины.

Что важно помнить при обновлении прав:

  • Права, продлённые в 2022 году, действуют только в пределах Российской Федерации.
  • За вождение с просроченным удостоверением предусмотрены штрафы, поэтому важно не затягивать с обновлением документов.

Подготовка к обновлению

С учетом бюрократических процедур и возможной загруженности государственных служб, рекомендуется начать процесс обновления за несколько месяцев до истечения срока действия ваших прав. Это обеспечит достаточно времени для решения всех административных вопросов без спешки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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