Водителям с многолетним стажем придется пересдавать права в феврале: были названы условия
drive.ru
Срок действия водительских прав, продлённый в 2022 году на три года как мера по уменьшению бюрократической нагрузки, истекает.
В 2025 году наступает важный момент для многих российских водителей — время обновления удостоверений.
Как проверить дату окончания действия ваших водительских прав?
Первый шаг — это установление срока действия вашего текущего водительского удостоверения. Самый простой способ сделать это — посетить портал ГИБДД или воспользоваться личным кабинетом на портале госуслуг, где представлена вся необходимая информация.
Варианты обновления прав: Российские водители могут обновить свои права несколькими способами:
- Обратившись лично в ближайшее отделение ГИБДД.
- Через многофункциональный центр (МФЦ).
- Онлайн через портал Госуслуг, где доступна автоматизированная форма заявки и возможность получить скидку на госпошлину.
Необходимые документы для обновления: Ключевые документы для обновления включают ваш текущий паспорт, действующее водительское удостоверение, медицинскую справку (проверьте её срок действия) и квитанцию об оплате госпошлины.
Что важно помнить при обновлении прав:
- Права, продлённые в 2022 году, действуют только в пределах Российской Федерации.
- За вождение с просроченным удостоверением предусмотрены штрафы, поэтому важно не затягивать с обновлением документов.
Подготовка к обновлению
С учетом бюрократических процедур и возможной загруженности государственных служб, рекомендуется начать процесс обновления за несколько месяцев до истечения срока действия ваших прав. Это обеспечит достаточно времени для решения всех административных вопросов без спешки.
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