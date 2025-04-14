Водителей с многолетним стажем хотят заставить пересдавать права в конце апреля: названы условия

В 2022 году в России был принят временный закон, который продлил срок действия водительских удостоверений для всех категорий водителей.

Это решение помогло упростить жизнь миллионам автомобилистов, сокращая бумажную волокиту и освобождая от необходимости срочно проходить медосмотр. Однако льготный период подходит к концу, и до конца 2025 года необходимо заменить старые права на новые.

Почему продлили срок действия прав?

Продление водительских удостоверений было экстренной мерой, которая касалась всех водителей без исключения. Оно освободило граждан от необходимости срочно проходить медкомиссию и переоформлять документы. Позже действие этой льготы распространилось на водителей, чьи права истекают в 2024–2025 годах.

Как заменить водительское удостоверение в 2025 году?

С 1 января 2025 года водители, чьи права были продлены, должны оформить новые удостоверения.

Сделать это можно несколькими способами:

В отделении ГИБДД

Через МФЦ

Онлайн на портале «Госуслуги»

Необходимые документы для замены:

Паспорт РФ

Старое водительское удостоверение

Медицинская справка формы 003-В/у

Квитанция об оплате госпошлины

Размер госпошлины составляет 2000 рублей, но при оплате через «Госуслуги» действует скидка 30%, и стоимость будет 1400 рублей. Обратите внимание, что медицинскую справку нужно получить заранее, иначе заявление не примут.

Важно знать: ограничения продлённых прав

Продлённые водительские удостоверения действуют только на территории России. Для поездок за рубеж понадобится либо международное водительское удостоверение (МВУ), либо новые российские права. Управление с просроченным удостоверением приравнивается к вождению без прав и может повлечь штраф до 30 000 рублей.

Советы автомобилистам

Не откладывайте замену водительского удостоверения — в конце года очереди могут значительно увеличиться.

Пройдите медицинскую комиссию заранее, особенно осенью и зимой, когда очереди могут быть длиннее.

Проверьте все данные в новых правах на наличие ошибок.

Ожидайте, что оформление может занять до 10 рабочих дней.

Если вы потеряли продлённые права, нужно будет оформлять новое удостоверение с нуля.

Международное водительское удостоверение (МВУ)

Для тех, кто планирует поездки за границу, потребуется международное водительское удостоверение.

Оно оформляется в ГИБДД за 30 минут, для этого понадобятся:

Паспорт

Действующее российское удостоверение

Фотография 35×45 мм

Госпошлина за оформление МВУ составляет 1600 рублей, срок действия — 3 года.

Почему важно не затягивать с заменой прав?

Если не заменить продлённые права вовремя, могут возникнуть проблемы с полицией, страховщиками и работодателями. В этом случае возможны штрафы, отказ в аренде автомобиля и трудности с трудоустройством.