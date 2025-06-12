Водителей с 10-летним стажем заставят пересдавать на права уже этим летом: если проигнорируете - штраф 30 000 рублей

С 2025 года прекращается действие временной меры, введённой в 2022 году, которая автоматически продлевала срок действия водительских удостоверений на три года.

Эта мера была введена в условиях пандемии, чтобы снизить нагрузку на ГИБДД, и действовала только на территории России. За рубежом продление прав не признавалося.

Водителям, чьи права были продлены автоматически, нужно заменить их на новые до конца 2025 года. Если не выполнить эту процедуру вовремя, можно столкнуться с штрафами и другими неприятными последствиями.

Как заменить водительские права?

Процесс замены включает несколько шагов:

Медицинское обследование: нужно пройти медкомиссию и получить справку.

Заявление: подать заявление в ГИБДД, МФЦ или через портал Госуслуг.

Оплата госпошлины: 1400 рублей при подаче заявления онлайн или 2000 рублей при личном обращении.

Получение новых прав: новые права будут выданы в назначенное время.

Рекомендуется не откладывать замену на последний момент. Водителям старше 60 лет потребуется более тщательное медицинское обследование. Также, если вы меняли фамилию или адрес, сначала обновите паспорт, а затем уже можно менять права.

Важно: продлённые права не восстанавливаются в случае потери. Придётся оформлять новые.

Ответственность за просроченные права

Если вы управляете автомобилем с просроченными правами, это может обернуться штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, а за повторное нарушение грозит лишение прав на срок до двух лет. Также страховые компании могут отказаться от выплат при ДТП, если у водителя оказались недействительные документы.

Международное удостоверение

Если вы планируете поездки за границу, вам нужно оформить международное водительское удостоверение. Для этого необходимо предоставить новые национальные права, паспорт и фотографию. Госпошлина составляет 1600 рублей, а процедура займет около получаса.

С 2025 года прекращается автоматическое продление водительских удостоверений. Водителям, чьи права были продлены, необходимо пройти медкомиссию, подать заявление и получить новые права, чтобы избежать штрафов и проблем. Не откладывайте замену на последний момент — действуйте заранее, сообщает progorodnsk.