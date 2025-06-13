Водителей с 10-летним стажем хотят заставить пересдавать на права уже этим летом: если проигнорируете - штраф 30 000 рублей

С 2025 года отменяют автоматическое продление водительских прав: что нужно сделать

С 2025 года временная мера, автоматически продлевавшая срок действия водительских удостоверений на три года, больше не действует. Теперь всем водителям, чьи права были продлены в 2022 году, необходимо заменить их до конца года — иначе штрафы и проблемы гарантированы.

Почему это важно?

Продление, введённое во время пандемии, действовало только в России и не признавалось за рубежом. С января 2025 года возвращается стандартный порядок замены прав.

Как заменить права:

Пройти медкомиссию и получить справку.

Подать заявление в ГИБДД, МФЦ или на портале Госуслуг.

Оплатить госпошлину:

1400 ₽ онлайн

2000 ₽ при личной подаче

Получить новые права в назначенное время.

Если вы старше 60 лет, потребуется более подробное обследование. При смене фамилии или адреса — сначала обновите паспорт.

Что будет, если не заменить права?

Штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

При повторном нарушении — лишение прав до двух лет.

Отказ в страховой выплате при ДТП с недействительными правами.

Невозможность восстановить продлённые права — только оформление новых.

Поездки за границу:

Чтобы получить международное водительское удостоверение, нужно: