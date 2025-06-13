Водителей с 10-летним стажем хотят заставить пересдавать на права уже этим летом: если проигнорируете - штраф 30 000 рублей
rg.ru
С 2025 года отменяют автоматическое продление водительских прав: что нужно сделать
С 2025 года временная мера, автоматически продлевавшая срок действия водительских удостоверений на три года, больше не действует. Теперь всем водителям, чьи права были продлены в 2022 году, необходимо заменить их до конца года — иначе штрафы и проблемы гарантированы.
Почему это важно?
Продление, введённое во время пандемии, действовало только в России и не признавалось за рубежом. С января 2025 года возвращается стандартный порядок замены прав.
Как заменить права:
- Пройти медкомиссию и получить справку.
- Подать заявление в ГИБДД, МФЦ или на портале Госуслуг.
- Оплатить госпошлину:
1400 ₽ онлайн
2000 ₽ при личной подаче
- Получить новые права в назначенное время.
Если вы старше 60 лет, потребуется более подробное обследование. При смене фамилии или адреса — сначала обновите паспорт.
Что будет, если не заменить права?
- Штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
- При повторном нарушении — лишение прав до двух лет.
- Отказ в страховой выплате при ДТП с недействительными правами.
- Невозможность восстановить продлённые права — только оформление новых.
Поездки за границу:
Чтобы получить международное водительское удостоверение, нужно:
- Новые национальные права
- Паспорт
- Фото
- Госпошлина — 1600 ₽
- Время оформления — около 30 минут
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