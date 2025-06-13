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Водителей с 10-летним стажем хотят заставить пересдавать на права уже этим летом: если проигнорируете - штраф 30 000 рублей

Автоматическое продление водительских прав отме...

rg.ru

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С 2025 года отменяют автоматическое продление водительских прав: что нужно сделать

С 2025 года временная мера, автоматически продлевавшая срок действия водительских удостоверений на три года, больше не действует. Теперь всем водителям, чьи права были продлены в 2022 году, необходимо заменить их до конца года — иначе штрафы и проблемы гарантированы.

Почему это важно?

Продление, введённое во время пандемии, действовало только в России и не признавалось за рубежом. С января 2025 года возвращается стандартный порядок замены прав.

Как заменить права:

  • Пройти медкомиссию и получить справку.
  • Подать заявление в ГИБДД, МФЦ или на портале Госуслуг.
  • Оплатить госпошлину:

1400 ₽ онлайн

2000 ₽ при личной подаче

  • Получить новые права в назначенное время.

Если вы старше 60 лет, потребуется более подробное обследование. При смене фамилии или адреса — сначала обновите паспорт.

Что будет, если не заменить права?

  • Штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
  • При повторном нарушении — лишение прав до двух лет.
  • Отказ в страховой выплате при ДТП с недействительными правами.
  • Невозможность восстановить продлённые права — только оформление новых.

Поездки за границу:

Чтобы получить международное водительское удостоверение, нужно:

  • Новые национальные права
  • Паспорт
  • Фото
  • Госпошлина — 1600 ₽
  • Время оформления — около 30 минут

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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