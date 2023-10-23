Водителям в РФ разрешили ставить квадратные номера на машину

Российским водителям разрешили без риска быть оштрафованными ставить квадратные номера на свои автомобили. В ГОСТ внесены изменения Росстандартом.

"Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера: Росстандарт внес изменения в ГОСТ. Поправка вступила в силу 18 октября", — пишет "Ъ".

В регионы ГИБДД РФ направлены необходимые разъяснения. Это касается японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей, у которых конструктивно предусмотрены квадратный номера на передней части.

В 2020 году разрешили ставить такие на заднюю часть авто, но за квадратный номер спереди ждал штраф в 500 рублей.

