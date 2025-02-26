Водителям с многолетним опытом придется пересдавать права в феврале: были названы условия
gismeteo.ru
С наступлением 2025 года российские автовладельцы должны будут заняться продлением водительских прав, срок действия которых был временно продлен на три года в 2022 году как часть государственных усилий по снижению бюрократии.
Как узнать, когда пора обновлять права?
Первоначальный шаг для каждого автовладельца — это установление точной даты истечения срока действия его водительских прав. Эту информацию можно легко получить, обратившись к официальному порталу ГИБДД или порталу госуслуг, где каждый водитель может найти все необходимые сведения о своих документах.
Способы продления водительских прав:
Есть несколько путей, как автомобилисты могут продлить свои удостоверения:
- Непосредственное обращение в ваше местное отделение ГИБДД.
- Посещение многофункционального центра обслуживания населения (МФЦ).
- Использование онлайн-сервиса через портал госуслуг, который также может предложить экономию на оплате государственной пошлины.
Документы, необходимые для продления удостоверения:
Чтобы успешно продлить свои права, вам потребуется предоставить:
- Паспорт гражданина РФ.
- Ваше текущее водительское удостоверение.
- Актуальная медицинская справка.
- Квитанция об уплате государственной пошлины.
Особенности продления прав в 2022 году:
Важно помнить, что удостоверения, продленные в 2022 году, действительны только на территории Российской Федерации и вождение с просроченным документом подвергает водителя риску получения штрафа. Отложить процедуру продления не стоит.
Рекомендации для своевременного продления:
Ввиду возможного административного давления на службы, целесообразно начать процесс продления заблаговременно, предпочтительно за несколько месяцев до истечения текущего срока действия прав, чтобы обеспечить комфортное и своевременное обновление документов без лишнего стресса.
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