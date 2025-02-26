Водителям с многолетним опытом придется пересдавать права в феврале: были названы условия

С наступлением 2025 года российские автовладельцы должны будут заняться продлением водительских прав, срок действия которых был временно продлен на три года в 2022 году как часть государственных усилий по снижению бюрократии.

Как узнать, когда пора обновлять права?

Первоначальный шаг для каждого автовладельца — это установление точной даты истечения срока действия его водительских прав. Эту информацию можно легко получить, обратившись к официальному порталу ГИБДД или порталу госуслуг, где каждый водитель может найти все необходимые сведения о своих документах.

Способы продления водительских прав:

Есть несколько путей, как автомобилисты могут продлить свои удостоверения:

Непосредственное обращение в ваше местное отделение ГИБДД.

Посещение многофункционального центра обслуживания населения (МФЦ).

Использование онлайн-сервиса через портал госуслуг, который также может предложить экономию на оплате государственной пошлины.

Документы, необходимые для продления удостоверения:

Чтобы успешно продлить свои права, вам потребуется предоставить:

Паспорт гражданина РФ.

Ваше текущее водительское удостоверение.

Актуальная медицинская справка.

Квитанция об уплате государственной пошлины.

Особенности продления прав в 2022 году:

Важно помнить, что удостоверения, продленные в 2022 году, действительны только на территории Российской Федерации и вождение с просроченным документом подвергает водителя риску получения штрафа. Отложить процедуру продления не стоит.

Рекомендации для своевременного продления:

Ввиду возможного административного давления на службы, целесообразно начать процесс продления заблаговременно, предпочтительно за несколько месяцев до истечения текущего срока действия прав, чтобы обеспечить комфортное и своевременное обновление документов без лишнего стресса.