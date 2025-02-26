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Водителям с многолетним опытом придется пересдавать права в феврале: были названы условия

В 2025 году многих водителей в России ждет необ...

gismeteo.ru

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С наступлением 2025 года российские автовладельцы должны будут заняться продлением водительских прав, срок действия которых был временно продлен на три года в 2022 году как часть государственных усилий по снижению бюрократии.

Как узнать, когда пора обновлять права?

Первоначальный шаг для каждого автовладельца — это установление точной даты истечения срока действия его водительских прав. Эту информацию можно легко получить, обратившись к официальному порталу ГИБДД или порталу госуслуг, где каждый водитель может найти все необходимые сведения о своих документах.

Способы продления водительских прав:

Есть несколько путей, как автомобилисты могут продлить свои удостоверения:

  • Непосредственное обращение в ваше местное отделение ГИБДД.
  • Посещение многофункционального центра обслуживания населения (МФЦ).
  • Использование онлайн-сервиса через портал госуслуг, который также может предложить экономию на оплате государственной пошлины.

Документы, необходимые для продления удостоверения:

Чтобы успешно продлить свои права, вам потребуется предоставить:

  • Паспорт гражданина РФ.
  • Ваше текущее водительское удостоверение.
  • Актуальная медицинская справка.
  • Квитанция об уплате государственной пошлины.

Особенности продления прав в 2022 году:

Важно помнить, что удостоверения, продленные в 2022 году, действительны только на территории Российской Федерации и вождение с просроченным документом подвергает водителя риску получения штрафа. Отложить процедуру продления не стоит.

Рекомендации для своевременного продления:

Ввиду возможного административного давления на службы, целесообразно начать процесс продления заблаговременно, предпочтительно за несколько месяцев до истечения текущего срока действия прав, чтобы обеспечить комфортное и своевременное обновление документов без лишнего стресса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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