Водителям после 70 лет хотят запретить водить машину — ГИБДД ужесточает правила

Вопрос о допустимом возрасте для вождения активно обсуждается во многих странах. В одних государствах уже действуют строгие нормы, в других — только рассматриваются возможные изменения.

В России пока нет фиксированного возрастного предела для водителей, однако дискуссии на эту тему продолжаются.

Мировая практика: от запретов до регулярных проверок

Некоторые страны уже внедрили возрастные ограничения:

В Саудовской Аравии права аннулируются автоматически после 75 лет.

В Турции водители старше 70 лет ежегодно проходят медицинский осмотр.

В ОАЭ и на Филиппинах пожилые автомобилисты сдают медкомиссию раз в полгода.

Эти меры часто приводят к тому, что водители старшего возраста сами отказываются от управления автомобилем, опасаясь рисков.

Мифы и статистика: представляют ли возрастные водители опасность?

Распространено мнение, что пожилые водители чаще попадают в аварии. Однако статистика показывает, что они реже становятся виновниками ДТП: опыт и осторожность компенсируют снижение реакции.

Как в России контролируют здоровье водителей?

В стране нет возрастных ограничений для получения или продления водительских прав, но существуют медицинские противопоказания, при которых управление автомобилем запрещено.

Медицинские учреждения передают информацию в ГАИ, если у водителя диагностировано заболевание, препятствующее безопасному вождению.

Проблемы со зрением могут стать причиной аннулирования прав. Однако их можно восстановить после прохождения медкомиссии и назначения корректирующих средств (очков или линз).

Будут ли изменения?

В 2023 году депутаты Санкт-Петербурга предложили сократить срок действия прав для граждан старше 70 лет и обязать их проходить регулярные медосмотры. Однако эта инициатива пока не получила законодательного утверждения.

На данный момент в России возрастных ограничений для водителей нет, но медицинские проверки помогают выявлять тех, кто не может безопасно управлять автомобилем. Дискуссия о необходимости ужесточения правил продолжается, и власти ищут баланс между безопасностью на дорогах и правами граждан.