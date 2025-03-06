Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Водителям после 70 лет хотят запретить водить машину — ГИБДД ужесточает правила

В России пока нет возрастных ограничений для во...

ryazan.medportal.su

Подписаться на Дзен.канал

Вопрос о допустимом возрасте для вождения активно обсуждается во многих странах. В одних государствах уже действуют строгие нормы, в других — только рассматриваются возможные изменения.

В России пока нет фиксированного возрастного предела для водителей, однако дискуссии на эту тему продолжаются.

Мировая практика: от запретов до регулярных проверок

Некоторые страны уже внедрили возрастные ограничения:

  • В Саудовской Аравии права аннулируются автоматически после 75 лет.
  • В Турции водители старше 70 лет ежегодно проходят медицинский осмотр.
  • В ОАЭ и на Филиппинах пожилые автомобилисты сдают медкомиссию раз в полгода.

Эти меры часто приводят к тому, что водители старшего возраста сами отказываются от управления автомобилем, опасаясь рисков.

Мифы и статистика: представляют ли возрастные водители опасность?

Распространено мнение, что пожилые водители чаще попадают в аварии. Однако статистика показывает, что они реже становятся виновниками ДТП: опыт и осторожность компенсируют снижение реакции.

Как в России контролируют здоровье водителей?

В стране нет возрастных ограничений для получения или продления водительских прав, но существуют медицинские противопоказания, при которых управление автомобилем запрещено.

Медицинские учреждения передают информацию в ГАИ, если у водителя диагностировано заболевание, препятствующее безопасному вождению.

Проблемы со зрением могут стать причиной аннулирования прав. Однако их можно восстановить после прохождения медкомиссии и назначения корректирующих средств (очков или линз).

Будут ли изменения?

В 2023 году депутаты Санкт-Петербурга предложили сократить срок действия прав для граждан старше 70 лет и обязать их проходить регулярные медосмотры. Однако эта инициатива пока не получила законодательного утверждения.

На данный момент в России возрастных ограничений для водителей нет, но медицинские проверки помогают выявлять тех, кто не может безопасно управлять автомобилем. Дискуссия о необходимости ужесточения правил продолжается, и власти ищут баланс между безопасностью на дорогах и правами граждан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Старые традиции, новые герои и дух зумеров: премьера сериала «Универ.Молодые»

Гид по скидкам Казани

день назад

Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших близких в Казани

сколько стоит убрать плесень в квартире

Не у нас

14 часов назад

В Европе началось тиканье вулканической бомбы: что скрывает озеро в Германии

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

замена вентилятора в ноутбуке цена в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Ученые исследовали гены более 300 чернобыльских собак

Новости Казани

день назад

В Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал в машине пьяную девушку

Лонгриды

14 часов назад

Неожиданный кастинг и роль мечты: как создавался новый герой «Универа»

Не у нас

14 часов назад

Геолог Брехунцев: в ХМАО неуклонно снижается добыча нефти

Новости Татарстана

день назад

В селах Татарстана установят 89 новых вышек связи
Новости Казани
17 часов назад

Дмитрий Губерниев остался недоволен судейством лыжного чемпионата в Казани

Его особенно возмутил инцидент в женском спринте

Не у нас

26 минут назад

В Сибири для борьбы с раком ученые создали наночастицы

Гид по скидкам Казани

день назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

Не у нас

51 минуту назад

Геологи: через 200‑300 млн лет появится новый суперконтинент Амазия

Не у нас

час назад

Остались 2 детей: в Индии тигр убил 45-летнего фермера и откусил ему ногу
В Татарстане был задержан глава поселка за взят...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане был задержан глава поселка за взятку новым айфоном за 120 тысяч

Новости Татарстана

час назад

Бывшего гендиректора «Менделеевсказота» отпустили в Казань под домашний арест

Новости Казани

2 часа назад

На капитальный ремонт 3 медучреждений в Казани выделят 412 миллионов рублей

Новости Казани

2 часа назад

В Казани в 2025 году могут появиться 3 медучреждения
Выбрала брекеты без раздумий: девушка из Казани...
Интересное в Казани
5 дней назад

Выбрала брекеты без раздумий: девушка из Казани рассказала о своем пути к идеальной улыбке