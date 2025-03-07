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Водителям после 70 лет хотят запретить водить авто — ГИБДД ужесточает правила

В России продолжаются дискуссии о необходимости...

zr.ru

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Вопрос о допустимом возрасте для вождения активно обсуждается во многих странах. В некоторых государствах уже действуют строгие возрастные нормы, в других — только рассматриваются возможные изменения.

В России пока нет фиксированного возрастного предела для водителей, однако дискуссии на эту тему продолжаются.

Мировая практика: от ограничений до регулярных проверок

Некоторые страны уже внедрили возрастные ограничения для водителей:

  • В Саудовской Аравии права аннулируются автоматически после 75 лет.
  • В Турции водители старше 70 лет обязаны ежегодно проходить медицинский осмотр.
  • В ОАЭ и на Филиппинах пожилые автомобилисты сдают медкомиссию раз в полгода.

Эти меры часто приводят к тому, что водители старшего возраста сами отказываются от управления автомобилем, опасаясь рисков.

Мифы и статистика: представляют ли пожилые водители опасность?

Существует мнение, что пожилые водители чаще попадают в аварии. Однако статистика показывает, что они реже становятся виновниками ДТП. Опыт и осторожность таких водителей часто компенсируют снижение реакции, что снижает вероятность аварий.

Как в России контролируют здоровье водителей?

В России нет возрастных ограничений для получения или продления водительских прав, однако существуют медицинские противопоказания, при которых управление автомобилем запрещено. Медицинские учреждения обязаны передавать информацию в ГАИ, если у водителя диагностировано заболевание, препятствующее безопасному вождению.

Проблемы со зрением могут стать причиной аннулирования прав, однако их можно восстановить после прохождения медкомиссии и назначения корректирующих средств (очков или линз).

Будут ли изменения?

В 2023 году депутаты Санкт-Петербурга предложили сократить срок действия прав для граждан старше 70 лет и обязать их проходить регулярные медосмотры. Однако эта инициатива пока не получила законодательного утверждения.

На данный момент в России возрастных ограничений для водителей нет, но медицинские проверки помогают выявлять тех, кто не может безопасно управлять автомобилем. Дискуссия о необходимости ужесточения правил продолжается, и власти ищут баланс между безопасностью на дорогах и правами граждан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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