Водителям на заметку: В России изменятся правила медосвидетельствования

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования, разработанные Министерством здравоохранения.

Изменения, запланированные на шесть лет, до 1 сентября 2031 года, затрагивают ключевые аспекты процедуры, включая ужесточение контроля за состоянием водителей и других групп населения, подлежащих освидетельствованию.

Основные изменения в процедуре

Самое значимое изменение касается лиц, у которых обнаружены признаки отравления наркотическими или психотропными веществами. Теперь у таких лиц будут обязательно взяты пробы крови и мочи для детального анализа, причем эти биологические материалы будут храниться в течение недели для возможного дальнейшего исследования.

Расширение списка контролируемых веществ

В связи с изменением структуры наркопотребления в России список наркотических средств, подлежащих контролю в рамках медосвидетельствования, также был расширен. Это обновление позволит более эффективно реагировать на новые вызовы в области общественного здравоохранения и безопасности дорожного движения.

Уточнение вопросов добровольного согласия

Кроме технических аспектов, в проекте приказа уделено внимание юридическим нюансам, в частности, вопросам получения добровольного согласия на проведение освидетельствования. Теперь процесс будет включать более четкие правила в отношении того, как должно быть получено согласие, и последствия отказа от процедуры, особенно в контексте водителей.

Эти изменения направлены на усиление безопасности дорожного движения и повышение ответственности граждан. Ожидается, что нововведения помогут снизить число ДТП, вызванных употреблением наркотических средств, и улучшить общественное здоровье.

Реформа медосвидетельствования станет важным шагом к более строгому контролю и соблюдению законодательства в сфере безопасности и здравоохранения на дорогах России, сообщает dzen.