Водителям на заметку: В России будут пересматривать правила медосвидетельствования

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила проведения медицинского освидетельствования, соответствующий проект приказа подготовлен Министерством здравоохранения. Предполагается, что обновлённый порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ключевые изменения:

У граждан с признаками наркотического или психотропного опьянения будут брать образцы крови и мочи. Эти биоматериалы будут храниться в течение семи дней и могут быть направлены на исследование при необходимости.

В связи с изменением структуры наркопотребления в стране, расширен перечень групп наркотических веществ, подлежащих выявлению.

Также проект приказа конкретизирует порядок получения добровольного согласия на проведение освидетельствования и уточняет, как будет оформляться заключение, если водитель откажется от процедуры.

Нововведения направлены на усиление контроля и более точное выявление случаев употребления запрещённых веществ, пишет Царьград.