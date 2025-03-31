Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Водителям на заметку: В России будут новые правила медосвидетельствования

Минздрав подготовил новый проект приказа, котор...

autosprite.ru

Подписаться на Дзен.канал

Минздрав подготовил новый проект приказа, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 2031 года. Документ касается порядка проведения медицинского освидетельствования.

Главное нововведение — у людей с признаками наркотического опьянения будут брать пробы крови и мочи. Эти образцы сохранят на семь дней, чтобы при необходимости можно было провести повторное исследование.

Также в проекте уточняется процедура получения добровольного согласия на освидетельствование, а правила оформления заключения при отказе от него стали более конкретными.

Изменения связаны с тем, что структура наркопотребления в стране изменилась — поэтому был расширен перечень проверяемых веществ, пишет Царьград.

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые бьют тревогу: магнитное поле Земли продолжает ослабевать

Не у нас

2 часа назад

Ученые требуют начать клонировать людей ради проведения опытов

поведение тараканов в квартире

Новости Татарстана

час назад

Специалисты рассказали, когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

Новости Татарстана

2 дня назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.

постельное белье со своим рисунком на заказ в Москве

Не у нас

день назад

WhatsApp 31 марта удалит «мертвые» аккаунты

Новости Казани

день назад

Пьяный пассажир, летевший из Казани в Пхукет, покусал бортпроводников

Новости Казани

день назад

30 марта в Казани пройдет фестиваль, посвященный Ураза-байраму

Не у нас

день назад

Пять интереснейших открытий российских ученых в марте 2025 году
Лонгриды
2 дня назад

«Мне 16 — и я хочу 35 тысяч»: школьники Татарстана штурмуют рынок труда

В 2025 году подростки из Татарстана не ждут, ко...

Новости Казани

12 минут назад

В Казани разыскивают пропавшего 14-летнего Михаила Нуриева

Не у нас

час назад

Ученые решили завалить Тихий океан железом

Не у нас

час назад

Врач рассказала, что благодаря надетым носкам может улучшаться качество сна

Не у нас

3 часа назад

Эксперт заявил, что ИИ представляет реальную угрозу существованию человечества
В Елабуге из-за нарушений закрылась пекарня «Лю...
Новости Татарстана
2 минуты назад

В Елабуге из-за нарушений закрылась пекарня «Любимая Печка»

Новости Казани

11 часов назад

Половина казанцев готовы отстаивать свои права перед работодателем

Новости Татарстана

12 часов назад

В правительстве Афганистана поздравили Рустама Минниханова с Ураза-байрамом

Не у нас

12 часов назад

Ученые проводят исследования бездонной морской дыры Таам Джа
В России начинается запись детей в первый класс...
Интересное в Казани
7 дней назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка