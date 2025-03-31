Водителям на заметку: В России будут новые правила медосвидетельствования

Минздрав подготовил новый проект приказа, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 2031 года. Документ касается порядка проведения медицинского освидетельствования.

Главное нововведение — у людей с признаками наркотического опьянения будут брать пробы крови и мочи. Эти образцы сохранят на семь дней, чтобы при необходимости можно было провести повторное исследование.

Также в проекте уточняется процедура получения добровольного согласия на освидетельствование, а правила оформления заключения при отказе от него стали более конкретными.

Изменения связаны с тем, что структура наркопотребления в стране изменилась — поэтому был расширен перечень проверяемых веществ, пишет Царьград.