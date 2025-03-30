Водителям на память: В России изменятся правила медосвидетельствования
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Минздрав подготовил проект нового приказа, который должен вступить в силу осенью 2025 года и будет действовать до 2031 года. Изменения коснутся порядка проведения медицинского освидетельствования, в том числе при подозрении на наркотическое опьянение.
Что изменится
Главное нововведение — при наличии признаков употребления наркотиков или психотропных веществ у граждан будут брать образцы крови и мочи. Эти материалы будут храниться до семи дней и, при необходимости, направляться на дополнительное исследование.
Актуализация списка препаратов
Из-за изменений в структуре употребления запрещённых веществ в стране, список проверяемых групп наркотиков будет расширен.
Добровольное согласие и отказ
Также уточнены формулировки, касающиеся добровольного согласия на проведение освидетельствования и порядка действий при отказе водителя пройти процедуру. Теперь эти пункты прописаны более чётко, что позволит избежать правовых разночтений.
Новые правила направлены на повышение точности диагностики и адаптацию к современной ситуации в области наркопотребления, пишет Царьград.
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