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"Вода и одни антибиотики": Роскачество назвало худшего производителя филе цыпленка. Не берите ни в коем случае

Все больше потребителей сегодня обращают внимание на состав продуктов, которые они употребляют ежедневно.

Юлия Марченко

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Все больше потребителей сегодня обращают внимание на состав продуктов, которые они употребляют ежедневно.

Эта тенденция особенно заметна в отношении мясных изделий, где могут присутствовать различные добавки и консерванты. Недавно Роскачество провело обширное исследование с целью выявить худших производителей куриного филе и предупредить покупателей об опасностях. Результаты оказались весьма неожиданными: филе цыпленка без кожи от бренда "Мираторг" заняло последнее место в рейтинге.
Эксперты Роскачества обнаружили ряд серьезных недостатков в продукции "Мираторг".

В продукции обнаружили наличие антибиотиков и хлороформа. Куриное мясо "Мираторг" имеет низкое качество и быстро портится, несмотря на соблюдение сроков годности, что отмечается продукцией конкурентов. При этом обнаружены нарушения в указании информации на упаковке, хотя продукт соответствует стандартам пищевой ценности и заявленной массе, сообщает PROGOROD62.

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