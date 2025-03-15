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Внутри лишь натуральное мясо: в Роскачестве нашли лучшие сосиски и сардельки

​​​​​​​Проведенные исследования сосисок и сарде...

dzen.ru

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Проведенные исследования сосисок и сарделек, представленных на российском рынке, показали, что некоторые продукты можно смело покупать и употреблять в пищу.

Безопасность пищевых продуктов — важный фактор, на который стоит обращать внимание при их покупке. Информация об отсутствии антибиотиков и стафилококка в составе дает потребителям уверенность в их качестве.

Эксперты Роскачества советуют российским потребителям выбирать сосиски и сардельки под брендами «Останкино», «Ремит», «Дымов», «Окраина», «ВкусВилл» и шпикачки от «Велком», поскольку эти продукты были признаны самыми безопасными и качественными.

Результаты исследования помогут потребителям принимать более осознанные решения при выборе безопасных и полезных продуктов для здоровья, сообщает gorodkirov.

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