Внутри лишь натуральное мясо: в Роскачестве дали названия лучших сосисок и сарделек
incrussia.ru
Исследования продукции, представленной в российских магазинах, показали, что среди сосисок и сарделек есть качественные и безопасные варианты, которые можно смело включать в рацион.
Безопасность продуктов – главный критерий
При выборе мясных изделий важно обращать внимание на их состав. Отсутствие антибиотиков и стафилококка в продукции гарантирует высокое качество и безопасность для здоровья.
Лучшие бренды по версии экспертов
Роскачество признало наиболее безопасными и качественными сосиски и сардельки следующих марок:
- «Останкино»
- «Ремит»
- «Дымов»
- «Окраина»
- «ВкусВилл»
- Шпикачки от «Велком»
Вывод
Результаты исследования помогут потребителям сделать осознанный выбор в пользу качественных продуктов. Выбирая бренды из этого списка, можно быть уверенным в безопасности и высоком качестве мясных изделий.
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