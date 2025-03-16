Внутри лишь натуральное мясо: в Роскачестве дали названия лучших сосисок и сарделек

Исследования продукции, представленной в российских магазинах, показали, что среди сосисок и сарделек есть качественные и безопасные варианты, которые можно смело включать в рацион.

Безопасность продуктов – главный критерий

При выборе мясных изделий важно обращать внимание на их состав. Отсутствие антибиотиков и стафилококка в продукции гарантирует высокое качество и безопасность для здоровья.

Лучшие бренды по версии экспертов

Роскачество признало наиболее безопасными и качественными сосиски и сардельки следующих марок:

«Останкино»

«Ремит»

«Дымов»

«Окраина»

«ВкусВилл»

Шпикачки от «Велком»

Вывод

Результаты исследования помогут потребителям сделать осознанный выбор в пользу качественных продуктов. Выбирая бренды из этого списка, можно быть уверенным в безопасности и высоком качестве мясных изделий.