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· 16+ · Полина Модестова

Внутри лишь натуральное мясо: в Роскачестве дали названия лучших сосисок и сарделек

Исследования продукции, представленной в россий...

incrussia.ru

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Исследования продукции, представленной в российских магазинах, показали, что среди сосисок и сарделек есть качественные и безопасные варианты, которые можно смело включать в рацион.

Безопасность продуктов – главный критерий

При выборе мясных изделий важно обращать внимание на их состав. Отсутствие антибиотиков и стафилококка в продукции гарантирует высокое качество и безопасность для здоровья.

Лучшие бренды по версии экспертов

Роскачество признало наиболее безопасными и качественными сосиски и сардельки следующих марок:

  • «Останкино»
  • «Ремит»
  • «Дымов»
  • «Окраина»
  • «ВкусВилл»
  • Шпикачки от «Велком»

Вывод

Результаты исследования помогут потребителям сделать осознанный выбор в пользу качественных продуктов. Выбирая бренды из этого списка, можно быть уверенным в безопасности и высоком качестве мясных изделий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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