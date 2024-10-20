Внутри химия, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать
gubdaily.ru
В недавнем исследовании Роскачества было выявлено, что пять марок поваренной соли, широко доступных на российском рынке, содержат примеси и химические добавки, делающие их менее желательными для потребления. Эксперты организации проанализировали состав и качество продукции и пришли к выводу, что эти бренды не соответствуют стандартам здорового питания.
Опасные примеси в соли
Как стало известно после проведения нескольких исследований, некоторые известные марки соли содержат в своем составе большое количество химиеских веществ. Все они могут оказывать весьма негативное влияние на здоровье человека. В частности, обнаружены примеси антиломпинговых агентов, которые предотвращают слеживание соли, но при этом могут быть вредны для организма. Такие добавки не являются необходимыми и часто используются исключительно для улучшения потребительских свойств продукта.
Как распознать качественную соль
Эксперты Роскачества дают несколько советов, как выбрать качественную соль:
- Изучите состав: на упаковке должен быть указан чистый хлорид натрия без дополнительных добавок.
- Обратите внимание на текстуру: качественная соль должна быть свободной от искусственных антислеживающих агентов.
- Проверьте сертификацию: наличие сертификатов качества и соответствия может служить дополнительным гарантом.
Предостережения потребителям
Роскачество рекомендует потребителям быть особенно внимательными при выборе соли и избегать покупки марок, которые не прошли независимую проверку на качество. Важно помнить, что соль является важным компонентом ежедневного рациона, и её качество может существенно повлиять на общее состояние здоровья.
Это исследование подчеркивает необходимость более строгого контроля качества пищевых продуктов и информирования потребителей о возможных рисках. Роскачество продолжит свою работу по защите интересов российских потребителей и обеспечению доступа к надежной и полной информации о продуктах питания.
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