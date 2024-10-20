Внутри химия, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать

В недавнем исследовании Роскачества было выявлено, что пять марок поваренной соли, широко доступных на российском рынке, содержат примеси и химические добавки, делающие их менее желательными для потребления. Эксперты организации проанализировали состав и качество продукции и пришли к выводу, что эти бренды не соответствуют стандартам здорового питания.

Опасные примеси в соли

Как стало известно после проведения нескольких исследований, некоторые известные марки соли содержат в своем составе большое количество химиеских веществ. Все они могут оказывать весьма негативное влияние на здоровье человека. В частности, обнаружены примеси антиломпинговых агентов, которые предотвращают слеживание соли, но при этом могут быть вредны для организма. Такие добавки не являются необходимыми и часто используются исключительно для улучшения потребительских свойств продукта.

Как распознать качественную соль

Эксперты Роскачества дают несколько советов, как выбрать качественную соль:

Изучите состав : на упаковке должен быть указан чистый хлорид натрия без дополнительных добавок.

: на упаковке должен быть указан чистый хлорид натрия без дополнительных добавок. Обратите внимание на текстуру : качественная соль должна быть свободной от искусственных антислеживающих агентов.

: качественная соль должна быть свободной от искусственных антислеживающих агентов. Проверьте сертификацию: наличие сертификатов качества и соответствия может служить дополнительным гарантом.

Предостережения потребителям

Роскачество рекомендует потребителям быть особенно внимательными при выборе соли и избегать покупки марок, которые не прошли независимую проверку на качество. Важно помнить, что соль является важным компонентом ежедневного рациона, и её качество может существенно повлиять на общее состояние здоровья.

Это исследование подчеркивает необходимость более строгого контроля качества пищевых продуктов и информирования потребителей о возможных рисках. Роскачество продолжит свою работу по защите интересов российских потребителей и обеспечению доступа к надежной и полной информации о продуктах питания.