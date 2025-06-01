Вносим по ложке в лунку и радуемся — томаты прут без остановки: получаем по 20 кг с куста
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Мечтаете собирать по ведру томатов с каждого куста? Опытные садоводы делятся простым способом, который помогает вырастить до 20 кг вкусных и сочных плодов — достаточно правильно использовать древесную золу.
Чем зола полезна томатам
Древесная зола — это натуральное удобрение, богатое важными элементами:
– Калий усиливает вкус, делает помидоры сладкими и плотными;
– Фосфор стимулирует рост корней и ускоряет созревание плодов;
– Зола улучшает почву и помогает защитить растения от грибков.
Как применять золу правильно
При посадке добавьте по 1 столовой ложке золы в каждую лунку;
Перемешайте с землёй на глубине около 20 см — туда, где будут находиться корни;
Не оставляйте золу на поверхности, иначе она потеряет эффективность.
Плюсы и безопасность
Зола подходит для органического земледелия, не вредит растениям при умеренном использовании и при этом очень доступна. Её легко применять, а результат приятно удивляет.
Если хотите добиться богатого урожая без химии — попробуйте этот простой приём. Ваши томаты скажут вам спасибо.
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