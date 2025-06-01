Вносим по ложке в лунку и радуемся — томаты прут без остановки: получаем по 20 кг с куста

Мечтаете собирать по ведру томатов с каждого куста? Опытные садоводы делятся простым способом, который помогает вырастить до 20 кг вкусных и сочных плодов — достаточно правильно использовать древесную золу.

Чем зола полезна томатам

Древесная зола — это натуральное удобрение, богатое важными элементами:

– Калий усиливает вкус, делает помидоры сладкими и плотными;

– Фосфор стимулирует рост корней и ускоряет созревание плодов;

– Зола улучшает почву и помогает защитить растения от грибков.

Как применять золу правильно

При посадке добавьте по 1 столовой ложке золы в каждую лунку; Перемешайте с землёй на глубине около 20 см — туда, где будут находиться корни; Не оставляйте золу на поверхности, иначе она потеряет эффективность.

Плюсы и безопасность

Зола подходит для органического земледелия, не вредит растениям при умеренном использовании и при этом очень доступна. Её легко применять, а результат приятно удивляет.

Если хотите добиться богатого урожая без химии — попробуйте этот простой приём. Ваши томаты скажут вам спасибо.