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Вместо «Оливье» и «Мимозы» готовим за несколько минут салат «Валерия»: быстро, очень вкусно и совсем недорого

В преддверии праздников каждая хозяйка стремитс...

furshet.lovi-m.ru

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В преддверии праздников каждая хозяйка стремится удивить гостей чем-то новым и оригинальным, но в то же время не хочет проводить весь день на кухне. Если вы ищете быстрый, вкусный и недорогой рецепт, обратите внимание на салат "Валерия", который готовится всего за 5 минут и способен стать достойной альтернативой традиционным "Оливье" и "Мимозе".

Ингредиенты для салата "Валерия":

  • Консервированный тунец — 1 банка
  • Свежие огурцы — 2 штуки
  • Яйца — 3 штуки
  • Консервированная кукуруза — 1 банка
  • Майонез — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте кубиками.
  2. Огурцы тщательно вымойте и нарежьте мелкими кубиками.
  3. Тунец откройте и слейте лишнюю жидкость.
  4. В глубокой миске смешайте тунец, нарезанные огурцы и яйца, добавьте кукурузу.
  5. Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.

Почему стоит выбрать салат "Валерия":

  • Быстрота приготовления — всего 5 минут, и вкусное блюдо готово.
  • Экономичность — ингредиенты доступны и не требуют больших затрат.
  • Вкусовые качества — легкий и свежий вкус салата отлично подходит для праздничного стола.
  • Универсальность — подходит как для праздника, так и для обычного обеда.

Этот салат не только вкусный, но и является отличным способом добавить разнообразие в ваше праздничное меню, не тратя много времени и средств. "Валерия" может легко стать вашим новым фаворитом, освежая стол и радуя гостей.

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