Вместо «Оливье» и «Мимозы» готовим за несколько минут салат «Валерия»: быстро, очень вкусно и совсем недорого
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В преддверии праздников каждая хозяйка стремится удивить гостей чем-то новым и оригинальным, но в то же время не хочет проводить весь день на кухне. Если вы ищете быстрый, вкусный и недорогой рецепт, обратите внимание на салат "Валерия", который готовится всего за 5 минут и способен стать достойной альтернативой традиционным "Оливье" и "Мимозе".
Ингредиенты для салата "Валерия":
- Консервированный тунец — 1 банка
- Свежие огурцы — 2 штуки
- Яйца — 3 штуки
- Консервированная кукуруза — 1 банка
- Майонез — по вкусу
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте кубиками.
- Огурцы тщательно вымойте и нарежьте мелкими кубиками.
- Тунец откройте и слейте лишнюю жидкость.
- В глубокой миске смешайте тунец, нарезанные огурцы и яйца, добавьте кукурузу.
- Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.
Почему стоит выбрать салат "Валерия":
- Быстрота приготовления — всего 5 минут, и вкусное блюдо готово.
- Экономичность — ингредиенты доступны и не требуют больших затрат.
- Вкусовые качества — легкий и свежий вкус салата отлично подходит для праздничного стола.
- Универсальность — подходит как для праздника, так и для обычного обеда.
Этот салат не только вкусный, но и является отличным способом добавить разнообразие в ваше праздничное меню, не тратя много времени и средств. "Валерия" может легко стать вашим новым фаворитом, освежая стол и радуя гостей.
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