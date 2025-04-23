Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Вместо надоевшей петунии — обязательно: сажаю этот многолетник — цветы яркие, аромат на 2 км в округе

Биолог и садовод Ирина Сушилова делится полезны...

warball.ru

Подписаться на Дзен.канал

Чтобы ваш сад стал настоящим произведением искусства, важно создать гармонию между растениями, и одним из ярких акцентов может стать ранункулюс.

Этот многолетник, при должном уходе, не только украсит участок, но и привнесет в него невероятную атмосферу цвета и красоты. Биолог и садовод Ирина Сушилова поделилась рядом полезных рекомендаций, которые помогут вам вырастить этот замечательный цветок.

Первое, на что стоит обратить внимание при посадке ранункулюса, — это выбор подходящего места. Растение любит солнечные участки, но важно, чтобы место было защищено от сильных сквозняков. Идеальные условия для него — слегка возвышенные участки, где вода не застаивается. Правильный полив — ключевой момент для того, чтобы растение долго радовало вас своим цветением.

Кроме того, ранункулюс требует регулярного подкорма, чтобы раскрыть свой потенциал и порадовать вас крупными яркими соцветиями. Этот цветок привнесет в ваш сад не только разнообразие оттенков — от нежных пастельных до ярких, насыщенных, — но и продолжительное цветение, которое будет радовать глаз в течение нескольких месяцев.

Вырастить ранункулюс — значит добавить в свой сад изысканности и ярких красок, создать атмосферу уюта и красоты, которая будет радовать вас в любое время года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мэр Нижнекамска Муллин может покинуть пост

Гид по скидкам Казани

день назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно

отк интернет озеры телефон

Лонгриды

16 часов назад

Штрафы за шашлыки: как избежать проблем с пожарной безопасностью в майские праздники

Интересное в Казани

3 дня назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

мастер цигун в Москве

Интересное в Казани

день назад

Наши персональные антидепрессанты: гастрономическая исповедь редакции ProKazan, которая заставит вас бежать в магазин

Не у нас

день назад

В Апастовском районе в ДТП погибли 4 человека

Новости Татарстана

день назад

БО: главы 6 районов РТ уходят в отставку

Новости Казани

4 часа назад

Задержан экс-начальник отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Закиров

Новости Татарстана

5 часов назад

В Челнах раздетая дама устроила фотосессию на переходе
Лонгриды
2 дня назад

Какие льготы положены многодетным в Татарстане и почему их всё равно не хватает?

Для многих семей с тремя и более детьми в Казан...

Новости Татарстана

23 минуты назад

В нижнекамском аэропорту второй раз за день приостановлена работа

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау

Новости Казани

53 минуты назад

На Мамадышском тракте собирается пробка

Новости Казани

час назад

Айти-парк на Спартаковской в Казани обварило кипятком
Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге
Новости Татарстана
13 минут назад

Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

Не у нас

2 часа назад

Проекты Домов из Бревна: Комфорт и Эстетика Природного Жизни

Новости Татарстана

2 часа назад

Сливочное масло «Очень важная корова» признали одним из лучших в РТ

Новости Казани

3 часа назад

Собака оказалась под колесами машины под Казанью
Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные под...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани