Вместо надоевшей петунии — обязательно: сажаю этот многолетник — цветы яркие, аромат на 2 км в округе

Чтобы ваш сад стал настоящим произведением искусства, важно создать гармонию между растениями, и одним из ярких акцентов может стать ранункулюс.

Этот многолетник, при должном уходе, не только украсит участок, но и привнесет в него невероятную атмосферу цвета и красоты. Биолог и садовод Ирина Сушилова поделилась рядом полезных рекомендаций, которые помогут вам вырастить этот замечательный цветок.

Первое, на что стоит обратить внимание при посадке ранункулюса, — это выбор подходящего места. Растение любит солнечные участки, но важно, чтобы место было защищено от сильных сквозняков. Идеальные условия для него — слегка возвышенные участки, где вода не застаивается. Правильный полив — ключевой момент для того, чтобы растение долго радовало вас своим цветением.

Кроме того, ранункулюс требует регулярного подкорма, чтобы раскрыть свой потенциал и порадовать вас крупными яркими соцветиями. Этот цветок привнесет в ваш сад не только разнообразие оттенков — от нежных пастельных до ярких, насыщенных, — но и продолжительное цветение, которое будет радовать глаз в течение нескольких месяцев.

Вырастить ранункулюс — значит добавить в свой сад изысканности и ярких красок, создать атмосферу уюта и красоты, которая будет радовать вас в любое время года.